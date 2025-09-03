No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Empresas

Juez federal rechaza dividir Google en caso antimonopolio en Estados Unidos

Este fallo histórico llega después de que se comprobara que Google mantenía ilegalmente monopolios en las búsquedas en línea mediante acuerdos de distribución exclusivos valorados en miles de millones de dólares anualmente.

Agencia AFP
03 de septiembre de 2025 - 12:30 a. m.
Juez federal rechaza dividir Google en caso antimonopolio en Estados Unidos
Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO
Un juez federal de Estados Unidos rechazó el martes la demanda del gobierno estadounidense de que Google venda su navegador web Chrome como parte de un importante caso antimonopolio, pero impuso medidas destinadas a reparar la competencia en las búsquedas en línea.

El fallo histórico se produjo después de que el juez Amit Mehta determinara en agosto de 2024 que Google mantenía ilegalmente monopolios en las búsquedas en línea mediante acuerdos de distribución exclusivos valorados en miles de millones de dólares anualmente.

La decisión del juez en el caso de Google representa uno de los fallos más significativos contra las prácticas monopólicas corporativas en dos décadas.

El gobierno presionó por la venta de Chrome, un navegador que sirve como puerta de acceso crucial a la actividad en Internet y facilita un tercio de todas las búsquedas en la web de Google.

Pero en su fallo, Mehta advirtió que una desinversión de Chrome “sería increíblemente desordenada y altamente riesgosa” y dijo que los abogados del gobierno se habían excedido en su solicitud.

Ofensiva contra grandes tecnológicas

El caso se centró principalmente en los costosos acuerdos de distribución de Google con Apple, Samsung y otros fabricantes de teléfonos inteligentes que establecieron a Google como el motor de búsqueda predeterminado en los iPhones y otros dispositivos.

Bajo este acuerdo, Google paga a Apple decenas de miles de millones de dólares anuales por un lugar privilegiado en el iPhone.

En su decisión el año pasado, el juez Mehta concluyó que el estatus predeterminado de Google en el iPhone permitió a la empresa evolucionar hacia una potencia de Internet, a resguardo de amenazas competitivas.

Pero Mehta dijo el martes que una prohibición total de estos acuerdos estaba descartada, insistiendo en que tal prohibición podría tener un efecto demasiado profundo en otras empresas.

En cambio, tras su decisión, Google debe poner a disposición de “competidores calificados” datos de índice de búsqueda e información de interacción del usuario que los rivales puedan usar para mejorar sus servicios.

El fallo también aborda específicamente la amenaza emergente de los chatbots de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, extendiendo las restricciones para evitar que Google utilice acuerdos exclusivos para dominar el espacio de la IA como lo hizo con la búsqueda tradicional.

Un comité técnico supervisará la implementación de las medidas, que entran en vigor 60 días después de que se registre el fallo definitivo.

Minutos después de la decisión del juez, las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, se dispararon un 7,5% en las operaciones posteriores al cierre. Las acciones de Apple subieron más del 3%.

“Esta es una victoria monstruosa para (Apple) y para Google es un fallo que elimina un gran peso sobre sus acciones”, dijo Dan Ives, de Wedbush Securities.

Actualmente, Estados Unidos tiene cinco casos antimonopolio pendientes contra importantes empresas tecnológicas.

Por Agencia AFP

