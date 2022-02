Julián Ruiz, el bumangués que llevará moda masculina colombiana a Nueva York

El diseñador colombiano Julián Ruiz presentará una colección en Nueva York. Foto: Cortesía

Julián Ruiz comenzó en la industria de la moda a los 13 años cuando le pidió a su familia una máquina de coser porque sentía que la ropa que usaba no lo representaba. Guardaba el dinero que le daban para comer en el colegio y, en las tardes, cuando salía de clases, compraba revistas de moda. Así buscó su estilo para diferenciarse.

A los 17 años tuvo sus primeros clientes y “pude entender que mi naturaleza era ser un diseñador de moda”. Ruiz dejó la academia y aunque es un diseñador empírico ha tomado cursos de patronaje y modistería. “Tengo hambre de información e investigación. Mi proceso ha sido autodidacta, empírico y orgánico. He sido sumamente juicioso con la información y el estudio aún cuando no haya ido a la universidad”, aseguró.

Presentó su primera colección de camisetas estampadas en Bucaramanga, su ciudad natal, y trabajó en fábricas de moda cuando tenía 18 años. “Emprendí mi sueño, me independicé y comencé a vivir de las prendas que vendía”, dijo el diseñador. Así nació su marca: Julián Ruiz Menswear, en la que diseña ropa masculina, sin embargo, dice que la ropa “es para quien quiera ponérsela”. También hace prendas femeninas sobre pedido.

Ruiz cuenta con un equipo de cinco personas. Su taller de confección y producción está ubicado en Bogotá y procura que sus productos tengan el sello “hecho en Colombia”. “En la medida en la que sea posible busco que todo sea colombiano: los insumos, las materias primas, las cremalleras, los botones, los bordes, los hilos y, desde luego, la manufactura. Tenemos algunas cosas importadas, pero americanas, como para dar un estilo metálico, que es un material que no encontramos acá, pero el resto es nacional”.

A lo largo de su carrera se ha presentado en pasarelas nacionales como Colombiamoda, Plataforma K y en el Santander Fashion Week. Además, Ruiz ha trabajado con artistas colombianos como Carlos Vives, Jessi Uribe, Juanes, Yeison Jiménez, entre otros. “Artistas de la música colombiana y latinoamericana han creído en mí y en mis ideas. Y me han permitido diseñar con ellos y soñar con ellos en sus vestuarios. Lo que hacemos es desarrollar una identidad para ellos a través de las prendas. Es una materialización de su música en las telas”.

El modisto recordó que la pandemia fue compleja por los desplazamientos y los insumos. “Lo que hicimos fue volcarnos a lo digital y explorar la comunicación virtual con nuestros clientes. Creamos nuestra página web y actualizamos la cuenta de Instagram”.

Este jueves, 10 de febrero, el diseñador alcanzará un nuevo logro en su carrera. Presentará “E-Boy”, su primera colección internacional en el New York Fashion Week by Art Hearts Fashion, un evento que busca dar a conocer el talento de diseñadores innovadores y emergentes y que se realiza paralelo a la Semana de la Moda de Nueva York.

“Es un sueño maravilloso poder presentar esta colección en Nueva York. Me he presentado en plataformas colombianas, pero esta es la oportunidad de llevar la marca a una plataforma en una de las capitales de la moda y que sea con ropa de hombre y manufactura colombiana me parece muy interesante. Estoy agradecido”, aseguró.

Ruiz cree que el salto a las pasarelas de Nueva York significará un crecimiento para su marca en reconocimiento y nuevos clientes. Sobre la colección que mostrará, mencionó que la pasarela tendrá 21 looks y que se inspiró en un hombre futurista con prendas pensadas para un consumidor global.

La colección “E-Boy”, según dijo Ruiz, cuenta con prendas en denim y en telas deportivas, futuristas y sintéticas, con materiales transparentes, metalizados e impermeables. También tiene ropa formal, como chaquetas y sastrería.

“La moda colombiana tiene una evolución muy interesante en todo sentido. Resaltaría el trabajo manual de diseñadores y artesanos. He visto una reivindicación de la artesanía y de la cultura manual, que es tan valorada afuera y tan nuestra. La moda es una extensión de la cultura”, dijo el diseñador quien también es un coleccionador de revistas, particularmente las que pronostican tendencias de color y de moda.

“E-Boy” también tiene prendas elaboradas con tejido que el diseñador y su equipo desarrolló a partir de tiras o trenzas de denim. “Unimos las trenzas y creamos un telar. Luego, las procesamos y creamos las prendas. El denim ha sido una exploración con la que llevo trabajando años y estamos implementando procesos con láser para reducir su impacto ambiental”.

Tras presentar su colección en Nueva York, que sus seguidores podrán seguir en vivo a través de Instagram y comprar lo que les interese, el diseñador realizará showrooms en Bogotá y en Ciudad de México. “Un sueño muy lindo que tengo es presentarme en París. También estoy expandiendo mi taller en Bogotá y abriendo uno en Nueva York. Mi sueño más grande es contar con un taller en París y presentar colecciones en Europa, pero sin dejar de lado a Latinoamérica”, concluyó.