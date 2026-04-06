Salida sin salida: Roa seguirá en Ecopetrol, pero se apartará del día a día de la petrolera

Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ricardo Roa no seguirá al frente de Ecopetrol, aunque tampoco se va de la empresa, por el momento, según confirmó la petrolera a través de un comunicado.

Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde noviembre de 2025, fue designado como presidente encargado.

Después de al menos tres reuniones consecutivas para decidir sobre el futuro de Roa como presidente de la mayor empresa en Colombia, la junta directiva le aprobó una especie de salida sin salida: el ejecutivo se irá de vacaciones siete semanas. Luego de esto tomará una licencia no remunerada, que se extenderá hasta el 28 de junio, una semana después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Cuando se acabe este período, Roa estaría encargado de hacer la transición con el siguiente equipo ejecutivo que nombraría la nueva administración, dado que la Nación es dueña de 88,49 % de las acciones.

Esto, en plata blanca, significa que no estará en el día a día de la compañía, pero salva la cara de una renuncia o un despido.

Los problemas judiciales de Ricardo Roa

Pese al empeño del presidente Gustavo Petro por mantener a Roa intacto, la situación se tornó insostenible en las últimas semanas

El 11 de marzo, la Fiscalía le imputó cargos por dos casos: las supuestas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente en 2022 y el supuesto tráfico de influencias que Roa habría cometido en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. El anuncio lo hizo el fiscal Raúl González, delegado contra la criminalidad organizada.

Ecopetrol no ha sido ajena a las investigaciones y escándalos que rodean a Roa. Tanto así, que en varias ocasiones se especuló sobre su renuncia.

Además de las críticas en medio de las investigaciones por la campaña Petro Presidente y por la compra del apartamento, una de las polémicas más sonadas ocurrió en mayo de 2025 cuando medios de comunicación hicieron pública la contratación, por una millonaria suma, a la firma estadounidense Covington & Burling LLP para evaluar los impactos en Estados Unidos de las investigaciones que involucran a Roa.

En su momento, Guillermo García Realpe, expresidente y exmiembro de la junta directiva, aclaró en medios que la empresa contrató en 2024 una asesoría por USD 875.000, pero en diciembre, por medio de un otrosí -que calificó de “delicado, grave y abusivo”- el monto pasó a USD 5,8 millones.

La junta directiva, por medio de un comunicado, aseguró en su momento que ni el comité de auditoría ni el órgano directivo fue consultado respecto a la firma del otrosí al contrato original, “menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo”, también informó que el contrato se suspendió en febrero de 2025.

¿Cómo está Ecopetrol?

En 2025, Ecopetrol registró ingresos por COP 119,6 billones, frente a los COP 133, billones de 2024, una caída de 10,2 %.

Las utilidades pasaron de COP 14,9 billones en 2024 a COP 9 billones en 2025, una baja de 39,5 %.

Roa ha defendido que los números rojos se explican por factores externos. La producción se mantiene en un buen nivel, con un promedio de 745.000 barriles de petróleo equivalentes por día el año pasado.

El pasado 5 de febrero se eligieron tres miembros de la junta directiva de la petrolera: César Loza, expresidente de la USO y representante de los trabajadores; Carolina Arias Hurtado, doctora en estudios del desarrollo e investigadora en extractivismo y transición energética, y Juan Gonzalo Castaño, ingeniero de petróleos que trabajó por más de 20 años en la compañía.

En el órgano directivo siguen como miembros independientes Ángela María Robledo, Hildebrando Vélez Galeano, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao. Como no independientes están Tatiana Roa y Alberto José Merlano.

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