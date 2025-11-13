La acción del Grupo Éxito vuelve al principal índice de la Bolsa de Valores

En un comunicado el Grupo Éxito desmiente que el almacen ubicado en el sector de Calipso haya sido un “centro de torturas”. Foto: Archivo

Este jueves, el Grupo Éxito informó que su acción volverá al índice MSCI COLCAP, el principal referente que tiene la Bolsa de Valores de Colombia.

Según lo explicado por la empresa, este reingreso es el resultado del cumplimiento de la compañía a ciertos criterios de capitalización de mercado y liquidez asociados a inversión.

Esta nueva canasta entrará en vigor a partir del 25 de noviembre del presente año. Para el grupo empresarial, esto se traduce en una oportunidad para visibilizar sus acciones y generar mayor conexión con la comunidad financiera. También para mejorar su liquidez y demanda estructural, así como para integrarse en portafolios diversificados que siguen estándares globales de inversión.

“Tras la revisión realizada por MSCI, uno de los proveedores de índices más importantes a nivel internacional; el pasado 12 de noviembre la Bolsa de Valores de Colombia publicó la canasta proforma de la composición del índice MSCI COLCAP, permitiendo incluir a la acción ordinaria de Grupo Éxito nuevamente en este índice”, detalló el grupo empresarial.

Según lo explicado por Fernando Carbajal, quien es el CFO de la empresa, esta noticia es una buena señal para la empresa, la cual confirma que están haciendo lo correcto. También una de la confianza que el mercado está depositando en su estrategia y visión para el largo plazo.

“Este logro nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete aún más con nuestros accionistas. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad, disciplina y visión de largo plazo para que nuestra acción refleje el valor del negocio”. concluyó Carbajal.

