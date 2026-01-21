El complicado cálculo de las grandes petroleras para invertir en Venezuela

Una escultura en las afueras de las oficinas centrales de PDVSA. Foto: Bloomberg - Carolina Cabral

“Probablemente me inclinaría por mantener a Exxon fuera”, dijo el presidente Donald Trump a los periodistas el domingo. “No me gustó su respuesta. Se están haciendo los simpáticos”.

Trump, quien ha prometido que las empresas petroleras estadounidenses gastarían USD 100.000 millones en Venezuela tras la destitución del presidente Nicolás Maduro, se refería a los comentarios realizados por Darren Woods, director ejecutivo de Exxon Mobil, en un acto celebrado este mes en la Casa Blanca, en los que Woods calificó a Venezuela como “no invertible”.

El...