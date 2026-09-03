Volkswagen prevé eliminar 100.000 puestos de trabajo para finales de la década

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El fabricante alemán de automóviles Volkswagen dijo el jueves que la dirección y los sindicatos habían acordado recortar otros 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo de aquí a finales de la década.

Así, llegará a 100.000 el número de empleos que serán eliminados, en la mayor reestructuración jamás realizada en la industria automovilística mundial.

“Es esencial adaptar de forma sistemática los niveles de personal a las realidades económicas”, señaló Volkswagen en un comunicado.

La empresa aprobó el plan para “la reducción de alrededor de 50.000 empleos” adicionales a los 50.000 ya acordados.

El mayor fabricante de automóviles de Europa se ha visto golpeado por los aranceles estadounidenses, una demanda irregular de coches eléctricos y, sobre todo, la feroz competencia en y desde China.

La compañía, que además de Volkswagen incluye firmas como Audi y Porsche, reducirá el 15% del total de su plantilla en todo el mundo.

Volkswagen dijo que tanto la dirección como los sindicatos coincidieron en que el futuro de cuatro plantas alemanas —en Hannover, Emden, Zwickau y Neckarsulm— no estaba garantizado más allá de la década de 2030.

El cierre de las plantas marcaría la primera vez que Volkswagen clausura fábricas a gran escala en su país de origen.

La adopción de los planes por parte del consejo de supervisión de Volkswagen, compuesto tanto por representantes de los trabajadores como de los accionistas, pone fin por ahora a delicadas negociaciones entre ambas partes.

“El consejo de supervisión aprobó por unanimidad el plan para el futuro presentado por el consejo de administración”, declaró el presidente ejecutivo, Oliver Blume.

“Es una señal firme para el futuro del Grupo Volkswagen”, remarcó.

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