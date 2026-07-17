SpaceX pierde más de USD 1 billón en valor bursátil tras caída de sus acciones

El desplome se produjo tras abortar el lanzamiento de Starship por fallas en motores Raptor. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Las acciones de SpaceX se desplomaron el viernes, lo que supuso una pérdida de más de USD 1 billón en capitalización bursátil con respecto al máximo histórico alcanzado por el gigante de los cohetes y la inteligencia artificial.

Las acciones cayeron 5,4 %, hasta los USD 123,99 por acción, lo que sitúa la capitalización bursátil de la empresa en USD 1,63 billones. Dicha capitalización se situaba en USD 2,64 billones al cierre del 16 de junio, su tercer día de cotización.

La empresa de Elon Musk (conocida oficialmente como Space Exploration Technologies Corp.) experimentó inicialmente un repunte tras la mayor salida a bolsa de la historia, pero desde entonces ha perdido terreno y cotiza por debajo del precio de salida a bolsa de USD 135. La caída del viernes se produce después de que la empresa abortara el lanzamiento de su cohete Starship debido a un problema en el motor.

“El momento en que se produjo el lanzamiento fallido no es el más adecuado para la historia, pero los lanzamientos fallidos siempre suponen un riesgo para la historia”, afirmó Joe Gilbert, gestor de carteras de Integrity Asset Management. “Los inversores están reduciendo el riesgo de sus posiciones y replanteándose las valoraciones, ya que el optimismo se está desvaneciendo poco a poco en el sector y, al mismo tiempo, está lastrando los elevados múltiplos”.

SpaceX anunció que realizaría otro intento de lanzar la Starship tras cancelar la misión del jueves. Musk declaró posteriormente en X que la empresa sustituiría dos motores Raptor, lo que probablemente retrasará el próximo lanzamiento hasta principios de la próxima semana.

“Anomalías como esta seguirán siendo inherentes al agresivo desarrollo de Starship, que está ampliando los límites de la reutilización, la capacidad de carga útil y el ritmo acelerado del despliegue de Starlink V3 y las futuras misiones Artemis de la NASA”, escribió el viernes el analista de Raymond James, Brian Gesuale, en una nota a sus clientes. A pesar del retraso, un lanzamiento la próxima semana reduciría el intervalo entre vuelos de Starship a menos de 60 días, frente a los 221 días anteriores, señaló Gesuale.

Gesuale inició el seguimiento de SpaceX el 7 de julio con una recomendación de “compra fuerte” y un precio objetivo de USD 800, el más alto de Wall Street y aproximadamente 545 % por encima del cierre de la acción el viernes.

Starship es la pieza clave del plan de SpaceX para instalar centros de datos en el espacio, ampliar su red de comunicaciones por satélite Starlink y, con el tiempo, enviar seres humanos a la Luna y a Marte. La empresa ha invertido más de USD 15.000 millones en el desarrollo de Starship, según el folleto de su salida a bolsa publicado en junio.

“Cualquier retraso significativo afecta directamente a la expansión de los servicios de Starlink y Direct-to-Cell, ya que unos lanzamientos más económicos son fundamentales para un despliegue más rápido de los satélites”, afirmó Greg Pendy, analista de Clear Street.

Los analistas del Royal Bank of Canada, Ken Herbert y Jonathan Atkin, esperan que el ahorro de costes que suponga Starship sea un catalizador para hacer realidad las ambiciones de SpaceX, incluida la denominada “computación orbital”, aunque advirtieron de que una cadencia de lanzamientos reutilizables es “imperativa”.

“Somos conscientes de que el camino hacia la reducción del riesgo no es lineal, y creemos que los inversores también podrían verse obligados a aceptar esta cadencia no lineal”, escribieron Herbert y Atkin en una nota a sus clientes.

Calificaciones alcistas

A pesar de la reciente caída, Wall Street se mantiene en gran medida optimista, ya que más del 80 % de los analistas seguidos por Bloomberg otorgan a la acción una calificación equivalente a “comprar”. El precio objetivo medio de USD 235,34 sugiere un potencial alcista de alrededor del 90 % respecto a los niveles actuales.

La empresa, que se incorporó al índice Nasdaq 100 a principios de este mes, se enfrenta a un periodo prolongado de bloqueo de acciones para los directivos, lo que supondrá que las acciones se vayan liberando periódicamente al mercado en los próximos meses.

“Si tenemos en cuenta los períodos de bloqueo que expirarán en el futuro, es probable que muchos inversores se hayan replanteado sus hipótesis iniciales, y los posibles inversores que han estado observando desde fuera estén esperando puntos de entrada más bajos, que tienen muchas posibilidades de surgir a medida que la valoración de la empresa se ajuste a su valor real”, afirmó Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial.

Las acciones registraron un breve repunte tras un informe del Wall Street Journal según el cual SpaceX está en negociaciones para vender potencia de cálculo al Departamento de Defensa de EE. UU. La empresa tiene acuerdos similares con Google, de Alphabet Inc., y con Anthropic PBC.

La caída de las acciones de SpaceX amenaza el auge de las salidas a bolsa relacionadas con la inteligencia artificial. La IA fue el eje central del argumento de venta de SpaceX para su salida a bolsa, ya que la empresa tiene la mirada puesta en los centros de datos espaciales para hacerse con una cuota dominante de un mercado potencial total estimado en USD 26,5 billones.

Esta oferta récord impulsó la actividad de los mayores bancos de inversión de Wall Street, que obtuvieron en el segundo trimestre los mayores ingresos por asesoramiento en ofertas de acciones desde 2021.

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