La confianza comercial se redujo y la de industriales se fortaleció frente al mes anterior

Fábrica de marca de ropa deportiva. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Fedesarrollo presentó su Encuesta de Opinión Empresarial del mes de julio de 2026. Los resultados muestran que mientras los comerciales redujeron su confianza, los industriales la mejoraron.

El Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 27,5%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales (pps) respecto al mes previo (28,6%).

Lo que explica el resultado es una reducción de 0,6 pps en la percepción sobre la situación económica actual de la empresa o negocio y una disminución de 0,4 pps en las expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre. Lo que compensó la caída fue un incremento de 2,5 pps en el nivel de existencias.

Frente al mismo mes del año anterior, el ICCO aumentó 0,3 pps (27,2%). Esta es la evolución de los componentes del Índice de Confianza Comercial (ICCO):

Componente (Balance, %) Julio 2025 Junio 2026 Julio 2026 Percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio 45,9 41,0 40,4 Nivel de existencias 7,4 2,0 4,5 Expectativas de la situación económica para el próximo semestre 43,0 46,9 46,5 ICCO 27,2 28,6 27,5

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en 6,1% para el mes de julio de 2026, por lo que mostró un incremento significativo, de 6,2 pps, frente al mes anterior (-0,1%).

La variación mensual positiva de la confianza industrial en julio se explicó por un incremento de 7,3 pps en las expectativas de producción para el próximo trimestre y un aumento de 4,6 pps en el volumen actual de pedidos. Aunque hubo una una reducción de 6,7 pps en el nivel de existencias.

Frente al mismo mes de 2025, el ICI disminuyó en 0,6 pps (ICI julio 2025: 6,7%). Esta es la evolución de los componentes del Índice de Confianza Industrial (ICI):

Componente (Balance, %) Julio 2025 Junio 2026 Julio 2026 Nivel de existencias -5,0 0,0 -6,7 Volumen actual de pedidos -19,9 -30,8 -26,2 Expectativas de producción para el próximo trimestre 34,9 30,4 37,7 ICI 6,7 -0,1 6,1

Así va la actividad exportadora

Finalmente, en el segundo trimestre de 2026 se presentó una variación trimestral positiva en la percepción sobre los pedidos de exportación (13,3 pps) y en las expectativas a tres meses del valor exportado en dólares (9,8 pps).

Mientras que el valor exportado en dólares se mantuvo constante. La rentabilidad de la actividad exportadora registró una variación trimestral negativa (-10,1 pps).

Adicionalmente, en el segundo trimestre de 2026, el factor más favorable para la actividad exportadora fue el sistema de Plan Vallejo, mientras que la tasa de cambio peso-dólar fue el factor más desfavorable.

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