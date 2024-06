La DIAN cerró el local de Doña Segunda por no expedir factura electrónica

La DIAN cerró 19 establecimientos comerciales en Bogotá. Foto: Cortesía

El reconocido piqueteadero de Doña Segunda, ubicado en la Plaza de Mercado del 12 de octubre, fue cerrado en la mañana de este viernes por no cumplir con la obligación de expedir facturación electrónica.

Según lo comunicado por la DIAN, en total son 19 los establecimientos que serán cerrados este viernes y hasta tres días. Todos se encuentran en Bogotá, en las localidades de Bosa, Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Cedritos y en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Según lo conocido por El Espectador, el cierre no se efectuó de un día para otro, sino que se respetó el debido proceso y, con antelación, se avisó a los comercios implicados sobre el incumplimiento de su obligación.

Funcionarios de la DIAN se reunieron con los responsables de los establecimientos comerciales, les explicaron las razones del cierre y efectuaron el debido sellamiento de la tienda.

En declaraciones dadas por Doña Segunda a medios de comunicación dijo que “esto me causa mucho dolor. ¿Por qué me sacan por noticias si yo no estoy evadiendo impuestos; no estoy haciéndole mal al Gobierno; no le estoy quitando nada a nadie”.

Sobre los cierres, la DIAN detalló que “en lo corrido del año, y como resultado de las visitas adelantadas a través de las campañas de la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá, se han efectuado un total de 24 cierres de establecimientos de comercio por no cumplir con la expedición de la factura electrónica y sus requisitos. Con estas acciones, la administración tributaria continúa el trabajo de concientización del sector comercio sobre el deber de facturar de manera electrónica y de cumplir con todas las disposiciones ley para evitar sanciones económicas o que lleven al cierre del establecimiento”.

La entidad también hizo un llamado para que los ciudadanos exijan siempre la factura electrónica al momento de comprar bienes o servicios. Para esto, recuerdan, solo se deben suministrar tres datos al establecimiento: nombre o razón social, número de cédula o NIT, así como un correo electrónico.

“La DIAN también le recuerda a la ciudadanía que puede reportar y denunciar, de forma anónima, cualquier irregularidad con la expedición de la factura electrónica a través del sistema PQRS/Denuncias por terceros, en la página web de la entidad (www.dian.gov.co)”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.