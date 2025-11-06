DIAN vs Ecopetrol: claves para entender qué está pasando con los cobros a Reficar

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La producción de la Refinería de Cartagena (Reficar) podría estar en riesgo por la disputa entre la DIAN y Ecopetrol.

Según un concepto tributario de la DIAN, Reficar, por operar bajo el régimen de zona franca, debe pagar el IVA del 19 % que corresponde a la importación de combustibles. El cobro es retroactivo: contempla deudas de 2022, 2023 y 2024.

Ecopetrol ha presentado recursos explicando su interpretación de la ley, pero hasta ahora la Dirección de Impuestos se mantiene en que la refinería debe pagar, como mínimo, COP 1,3 billones.

Lo más preocupante es que la entidad puede ejecutar embargos sobre las cuentas bancarias por montos mucho mayores a lo que suma la deuda. La situación puede generar una paralización en las operaciones y, por ende, la producción de combustibles.

Caracol Radio aseguró que la entidad descartó el embargo, pero la DIAN no confirmó la información porque, sostiene, está obligada a guardar la reserva según el artículo 17 del Decreto 920 de 2023 que establece que “la información contenida dentro de la respectiva investigación, gozará de reserva legal y, por tanto, la información solo podrá ser suministrada a las partes vinculadas en el proceso respectivo y a la autoridad que en ejercicio de sus competencias la pueda solicitar.”

Los antecedentes

La DIAN emitió un concepto en diciembre de 2024 aclarando que la importación de gasolina y ACPM se encuentra gravada con IVA de 19 %. La interpretación de la entidad apunta a que la base para la liquidación del impuesto es el valor de los productos en aduanas.

Ecopetrol ha pagado los montos correspondientes este año, pero ha presentado los recursos y acciones previstos en la ley para controvertir la decisión de la DIAN.

“Es una circunstancia muy compleja para cualquier empresa”, dijo en mayo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. “Que nos digan que no se debía aplicar el IVA del 5 %, sino del 19 % en la operación asociada a la importación de gasolina, no solo de ahora, sino desde tres años atrás”.

Tutela de Reficar

Blu Radio informó que la Refinería de Cartagena interpuso una acción de tutela para tratar de frenar los cobros. El apoderado de Reficar, Alejandro Linares Cantillo, solicitó al juez una medida provisional para evitar el embargo de las cuentas que generaría cese en las operaciones entre siete y 11 días.

Reficar sostiene que la decisión de la DIAN vulnera derechos fundamentales de la empresa, como el debido proceso, la igualdad, la libertad de empresa y la existencia jurídica, afectando a más de 4.600 trabajadores directos e indirectos que dependen de la refinería como su fuente de empleo.

La refinería solicita que se ordene a la DIAN la suspensión de la resolución de octubre de este año, notificada el 4 de noviembre, y que se abstenga de “adelantar embargos y/o procedimientos de cobro hasta que se decidan definitivamente las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho” solicitadas por Reficar contra los actos liquidatorios.

Este jueves, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Eduardo Loza, dijo en W Radio que el sindicato también interpondrán una acción de tutela para defender a Reficar, Ecopetrol y a todo el personal afectado en esta situación. De ser necesario, Loza afirma que tomarán acciones de movilización. “Desde la USO advertimos y reclamamos al Gobierno Nacional que reconsideren este tipo de decisiones (...) nosotros como sindicato no vamos a permitir que se atente de esta manera contra Ecopetrol”.

