Publicidad

Home

Economía
Empresas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Arturo Calle le apuesta a crecer despacio en la era de Shein y Temu

Esteban González pasó de vender bikinis de lujo en sesenta países a vender camisas de precio justo en seis. Llegó hace un año a dirigir Arturo Calle, la marca que apuesta por crecer despacio mientras el resto del retail colombiano corre detrás de Shein y Temu.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
14 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
Esteban González, CEO de Arturo Calle, frente al logo corporativo de la marca.
Esteban González, CEO de Arturo Calle, frente al logo corporativo de la marca.
Foto: Cortesía

El recinto donde Esteban González oficia su tarea cotidiana, ejercitando el reto que asumió hace un año, es un cuarto con luz natural, paredes cafés, cielorraso blanco y una pintura de un furioso atardecer a punto de acabar. A su costado, se yergue un perchero. Viste saco oscuro, camisa azul clara, sin corbata. Asiente como jovencito, piensa como filósofo en examen de Platón y responde como paisa, mirá.

Hace un año dirigía Agua Bendita, la marca de trajes de baño artesanales que multiplicó su valor por 10 y vistió a clientas en más de sesenta...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Arturo Calle

Esteban González

Shein

Moda

Fast fashion

Empresas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.