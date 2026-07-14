Arturo Calle le apuesta a crecer despacio en la era de Shein y Temu

Esteban González, CEO de Arturo Calle, frente al logo corporativo de la marca. Foto: Cortesía

El recinto donde Esteban González oficia su tarea cotidiana, ejercitando el reto que asumió hace un año, es un cuarto con luz natural, paredes cafés, cielorraso blanco y una pintura de un furioso atardecer a punto de acabar. A su costado, se yergue un perchero. Viste saco oscuro, camisa azul clara, sin corbata. Asiente como jovencito, piensa como filósofo en examen de Platón y responde como paisa, mirá.

Hace un año dirigía Agua Bendita, la marca de trajes de baño artesanales que multiplicó su valor por 10 y vistió a clientas en más de sesenta...