La historia del “banco digital sin oficinas” que ya tiene 26 millones de usuarios

Andrés Vásquez, CEO de Nequi.

Andrés Vásquez es ingeniero, pero dicen en Bancolombia que lo suyo es “la terquedad”. De esa se ha valido por 20 años en el sistema financiero para trabajar en la renovación de procesos tecnológicos. Hace 10 años la terquedad también fue la razón para dar un brinco en el camino, irse a una pequeña oficina al interior de una universidad y empezar a construir lo que en ese momento llamaban “el futuro de la banca digital”.

Lo hizo con otros 11 compañeros y como resultado crearon Nequi. Vásquez, casi 10 años después, es hoy el CEO de la empresa...