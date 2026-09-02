El auge de la IA pone a prueba los compromisos climáticos de las empresas tecnológicas

El jefe de Meta dijo que la construcción de infraestructura de IA requeriría "cientos de miles y quizá millones de puestos de trabajo" en oficios especializados, "simplemente porque la demanda de centros de datos es enorme", afirmó Zuckerberg. Foto: AFP - DREW ANGERER

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Las empresas tecnológicas están tomando cada vez más compromisos a favor del medioambiente, pero no con la rapidez necesaria para compensar el creciente consumo de energía asociado al auge de la inteligencia artificial, según un informe publicado el miércoles.

“A pesar de los avances en áreas como la divulgación de datos climáticos y el uso de electricidad procedente de fuentes renovables, las compañías tecnológicas siguen lejos de reducir sus emisiones al ritmo requerido para cumplir los objetivos climáticos mundiales”, concluye el informe Greening Digital Companies 2026.

El estudio, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU y la organización World Benchmarking Alliance (WBA), evalúa las emisiones y los compromisos climáticos de 200 de las principales empresas digitales del mundo.

El informe analiza las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía, los objetivos climáticos, el uso de energías renovables y los planes de transición climática de las empresas.

La edición de este año, basada en datos de 2024, concluye que la inteligencia artificial “es al mismo tiempo un factor de eficiencia y un desafío creciente”, indicó la UIT en un comunicado.

Según el informe, los principales proveedores de servicios de inteligencia artificial y de nube registraron un aumento de sus emisiones entre 2020 y 2024, impulsado por el fuerte crecimiento de la demanda energética y la expansión de sus infraestructuras.

“Aunque las tecnologías digitales ofrecen un enorme potencial para la acción climática, no se puede ignorar el aumento de sus necesidades energéticas ni de sus emisiones”, afirmó la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin.

“La sostenibilidad ambiental debe integrarse en la forma en que diseñamos, alimentamos y ampliamos las tecnologías que están dando forma a nuestro futuro digital compartido”, añadió.

Las emisiones de cuatro de los principales proveedores de inteligencia artificial y servicios en la nube se dispararon hasta un 239% entre 2020 y 2024, según el informe.

En el mismo período, 14 grandes empresas de telecomunicaciones lograron reducir sus emisiones en un 11%.

El organismo subrayó que el crecimiento de la IA debe ir acompañado de inversiones en energía limpia y una gestión adecuada de las emisiones.

En 2024, las 200 empresas analizadas reportaron 301 millones de toneladas de emisiones operativas de dióxido de carbono equivalente, lo que representa alrededor del 0,8% de las emisiones mundiales relacionadas con la energía.

Dado que Amazon no publicó datos sobre su consumo eléctrico en 2024, China Mobile fue la empresa con mayor consumo de electricidad, casi el doble que Alphabet y Samsung, que ocupan el segundo puesto.

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