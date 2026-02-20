La Junta de Ecopetrol respalda a Ricardo Roa y activa protocolo de crisis

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Junta cierra filas alrededor de Roa mientras activa el protocolo de crisis. La gobernanza corporativa de Ecopetrol informó que hace “seguimiento permanente” a la anunciada imputación contra su presidente, Ricardo Roa, por parte de autoridades.

Ecopetrol es la principal empresa del país, cotiza en bolsa y su estabilidad incide en las finanzas públicas. Cualquier investigación que toque a su máxima cabeza ejecutiva trasciende lo judicial.

“La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso”, señala el comunicado. “El monitoreo de la situación continuará con el fin de tomar de manera oportuna las decisiones que correspondan para salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de todos los colombianos y colombianas”.

El documento señala que desde 2024 activó un protocolo interno de debida diligencia.

La Junta invoca su deber fiduciario con base en la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno. Esa obligación repercute en proteger el interés de los accionistas —incluido el Estado— y a actuar con diligencia frente a riesgos reputacionales y financieros.

“Es compromiso de la junta directiva garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés, al igual que asegurar la sostenibilidad financiera, los valores y la gobernanza de la empresa”, concluyó.

