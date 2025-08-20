La junta directiva de Ecopetrol tiene nueva presidenta: Mónica de Greiff

Mónica de Greiff es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. desde octubre de 2022.

Ecopetrol informó recientemente que su junta directiva experimentará un cambio importante.

Guillermo García Realpe presentó su renuncia a la junta directiva. El alto ejecutivo explicó que su decisión es voluntaria y responde a motivos personales.

Sin embargo, García continuará ejerciendo en la empresa estatal como presidente del Comité de Compensación, Nominación y Cultura.

Tras el anuncio de García, la junta directiva votó para elegir a Mónica de Greiff Lindo como la nueva presidenta, y a Ángela María Robledo Gómez como vicepresidenta, a partir de hoy, 20 de agosto.

“Ecopetrol expresa su agradecimiento al Doctor García Realpe por su liderazgo, compromiso y valiosa gestión al frente de la Presidencia de la Junta y extiende sus mejores deseos de éxito a las Doctoras De Greiff y Robledo en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades”, manifestó la compañía.

Sobre de Greiffse sabe que, según información de Ecopetrol, es miembro de la Junta Directiva desde octubre de 2022.

También es vicepresidente de la Junta Directiva y presidenta del Comité de Negocios. Es doctora en jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Bogotá y especialista en derecho administrativo. Fue embajadora en Kenia y representante permanente ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat, fue presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Grupo de Energía de Bogotá, en donde tuvo a cargo, entre otras, funciones relacionadas con la gestión de riesgos operativos y empresariales.

Se desempeñó como Secretaria Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, fue ministra de Justicia de Colombia, viceministra de Justicia de Colombia, secretaria general en el Ministerio de Minas y Energía, entre otros cargos.

