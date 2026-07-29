Microsoft registra el mayor ritmo de expansión en su nube desde 2022

La demanda de servicios de IA y nube sigue superando la oferta disponible. Foto: EFE - EVERETT KENNEDY BROWN

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La división de nube de Microsoft Corp. creció al ritmo más rápido de los últimos cuatro años y la tendencia se está acelerando, lo que sugiere que los servicios de inteligencia artificial y de computación de la empresa están ganando terreno entre los clientes.

Los ingresos de Azure aumentaron 43 % durante el cuarto trimestre fiscal, según informó la empresa el miércoles en un comunicado. Se trata del crecimiento trimestral más rápido desde principios de 2022 y superó la estimación media de los analistas, que apuntaba a un aumento del 40 %. Los ingresos de Azure superaron los USD 100.000 millones por primera vez durante el ejercicio fiscal que finalizó en junio.

La directora financiera, Amy Hood, afirmó que esperaba que el crecimiento de la unidad de nube se acelerara aún más en el trimestre actual, hasta situarse en torno al 45 %. “La demanda sigue superando la oferta disponible”, señaló durante una conferencia telefónica con analistas.

También indicó que Microsoft mantendría la línea en cuanto a nuevas inversiones de capital este año, lo que contribuyó a que las acciones subieran alrededor de 8 % en la sesión de negociación prolongada. Las acciones habían caído alrededor de 19 % este año hasta el cierre del miércoles, en medio de la preocupación por los enormes gastos.

Desde que impulsó el auge de la inteligencia artificial junto con su socio OpenAI, Microsoft ha centrado su atención en los modelos de IA y el software capaces de actuar de forma autónoma. Estos productos requieren una enorme potencia de cálculo, por lo que la empresa se ha sumado a la fiebre de inversión que se vive en todo el sector para construir nuevos centros de datos y adquirir los chips necesarios para gestionar los servicios de IA.

Los gastos de capital (un indicador clave del gasto en centros de datos) aumentaron 70 % hasta alcanzar los USD 41.000 millones en el trimestre. Los analistas esperaban USD 42.000 millones.

Hood afirmó que la empresa había determinado que sus centros de datos y edificios de oficinas probablemente seguirían siendo útiles durante otros 10 años, un cambio que trasladará parte de los gastos de capital de la empresa a los costes operativos.

El efecto neto: el gasto de capital de Microsoft se situará probablemente en unosUSD 175 000 millones este año, frente a una previsión anterior de USD 190.000 millones. Pero, al margen de ese ajuste contable, las expectativas de inversión de la empresa para 2026 “se mantienen sin cambios”, afirmó Hood.

Esto podría aliviar las preocupaciones de los inversores sobre los enormes desembolsos de la empresa en centros de datos y chips, incluso mientras los inversores siguen cuestionando el gasto de algunas de las empresas competidoras de Microsoft.

Alphabet Inc., matriz de Google, elevó la semana pasada sus previsiones de gasto, y Meta Platforms Inc. aumentó el miércoles el límite inferior de su propia previsión de gastos de capital. Ambas vieron caer sus acciones. Amazon.com Inc., que también está realizando fuertes inversiones en centros de datos, tiene previsto publicar sus resultados financieros el jueves.

El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, afirmó que la empresa cuenta ahora con más de 30 millones de usuarios de pago de Microsoft 365 Copilot, el asistente de IA que se comercializa como complemento del omnipresente software Office. Esta cifra supone un aumento respecto a los aproximadamente 20 millones registrados tres meses antes.

El incremento de los usuarios de pago de Copilot es un buen resultado, señaló el analista de Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh, en una entrevista en Bloomberg TV. “La estrategia de paquetes que sigue Microsoft sigue dando resultados”.

Los ingresos totales aumentaron un 18 %, hasta los 90 000 millones de dólares, superando las estimaciones medias, que se situaban en USD 87.700 millones. El beneficio fue de USD 4,81 por acción, frente a una estimación por acción de USD 4,25. Esta cifra incluye un aumento de 33 céntimos por acción procedente del valor de la inversión de Microsoft en el laboratorio de IA Anthropic PBC.

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