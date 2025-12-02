La nueva ruta del Éxito frente al avance del “hard discount”

“Si uno quiere estar aquí 150 años, no basta con la mejor propuesta de valor", dijo Carlos Calleja, presidente del Grupo a El Espectador. Con ocho de cada diez pesos generados en Colombia, el EBITDA muestra un crecimiento cercano al 30 %. Foto: Cortesía

Desde que el Grupo Calleja tomó el control del Éxito, la compañía entró en una fase de reorganización interna que busca mayor disciplina operativa y un foco estratégico.

En un año marcado por el avance del “hard discount” y la presión sobre el consumo, Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, y Fernando Carbajal, vicepresidente financiero, hablan de una empresa que está reescribiendo su cultura para ganar eficiencia, rigurosidad y una lectura más fina del consumidor.

Los resultados aclaran las cifras a septiembre: el Grupo reportó COP 15,8...