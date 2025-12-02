Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La nueva ruta del Éxito frente al avance del “hard discount”

Tras la llegada del Grupo Calleja, la compañía acelera su transformación: menos deuda, más caja y una lectura granular del consumidor para enfrentar al “hard discount”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
02 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
“Si uno quiere estar aquí 150 años, no basta con la mejor propuesta de valor", dijo Carlos Calleja, presidente del Grupo a El Espectador. Con ocho de cada diez pesos generados en Colombia, el EBITDA muestra un crecimiento cercano al 30 %.
“Si uno quiere estar aquí 150 años, no basta con la mejor propuesta de valor", dijo Carlos Calleja, presidente del Grupo a El Espectador. Con ocho de cada diez pesos generados en Colombia, el EBITDA muestra un crecimiento cercano al 30 %.
Foto: Cortesía

Desde que el Grupo Calleja tomó el control del Éxito, la compañía entró en una fase de reorganización interna que busca mayor disciplina operativa y un foco estratégico.

En un año marcado por el avance del “hard discount” y la presión sobre el consumo, Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, y Fernando Carbajal, vicepresidente financiero, hablan de una empresa que está reescribiendo su cultura para ganar eficiencia, rigurosidad y una lectura más fina del consumidor.

Vínculos relacionados

Las series de Netflix que le ayudan a entender mejor el manejo del dinero
Colombia empezará a exportar huevo a Estados Unidos
La reforma tributaria del gobierno Petro se debatirá el miércoles: ¿en qué va el proyecto?
La DIAN muestra en cifras el comportamiento del Black Friday este año

Los resultados aclaran las cifras a septiembre: el Grupo reportó COP 15,8...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Éxito

Empresas

Inversión

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.