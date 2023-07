La razón por la que Uber decidió demandar a la ciudad de Nueva York

En Nueva York, Uber ofrece el servicio de reparto de comidas mediante la aplicación Uber Eats. Foto: Bloomberg - Amir Hamja

Los rivales Uber Technologies Inc., DoorDash Inc. y Grubhub Inc. unieron fuerzas para demandar a la ciudad de Nueva York para bloquear una nueva regla sobre la compensación mínima para el trabajador de entrega de alimentos basado en aplicaciones, argumentando que perjudicará tanto a los mensajeros como a los clientes.

En un par de demandas presentadas el jueves en la corte del estado de Nueva York, los tres pidieron una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar contra la regulación hasta que la corte pueda pronunciarse sobre los méritos de sus argumentos. La regla entrará en vigor el 12 de julio.

Uber dijo en su queja que la regla obligaría a las aplicaciones a reducir su radio de entrega y “causar un daño inmediato e irreparable a Uber en forma de pérdida de buena voluntad con los mensajeros y clientes y en forma de costos no recuperables”.

Nueva York ha estado en el centro de otros litigios de las empresas. En 2021, Uber, DoorDash y Grubhub demandaron a la ciudad por un límite que impuso a la comisión que podían cobrar de los restaurantes en las plataformas. El año pasado, los tres se unieron nuevamente para luchar contra el mandato de compartir los datos de los clientes con los restaurantes. Las acciones legales están en curso.

Para cumplir con los nuevos requisitos de la ciudad, las empresas pueden pagar a los mensajeros una tarifa fija por hora de $17,96 o pagar por entrega a unos 50 centavos por minuto, sin incluir las propinas. Las empresas de entrega de alimentos dicen que la estructura no es adecuada para el trabajo por encargo y podría terminar reduciendo el poder adquisitivo de un mensajero y aumentando las tarifas para los clientes.

Uber dijo en un comunicado que la regla se basa en la “falsa suposición de que los restaurantes pierden dinero en todas las entregas”.

La ciudad dijo que estaba “decepcionada” por la acción legal.

“Estos trabajadores enfrentan tormentas eléctricas, eventos de calor extremo y arriesgan sus vidas para cumplir con los neoyorquinos, y seguimos comprometidos con cumplir con ellos”, dijo la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, Vilda Vera Mayuga, en un comunicado. “La tarifa de pago mínimo ayudará a sacar de la pobreza a miles de neoyorquinos que trabajan y a sus familias”.

DoorDash dijo en un comunicado que no aceptaría “los impactos dañinos de este estándar de ganancias en los clientes, comerciantes y trabajadores de entrega de la ciudad de Nueva York a los que pretendía apoyar”. Grubhub dijo que no podía “apoyar una solución que tiene implicaciones tan involuntarias para quienes dependen de la entrega de alimentos”.

Los casos son Uber Technologies Inc. contra el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, 155943/2023, y DoorDash Inc. y Grubhub Inc. contra el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, 155947/2023, Estado de Nueva York. Corte Suprema, Condado de Nueva York (Manhattan).

