La seguridad de nuestros trabajadores es prioridad: Alpina tras inspección del Mintrabajo

Más de 24 horas duró una inspección del Ministerio del Trabajo en las instalaciones de Alpina, en el municipio de Sopó (Cundinamarca). Esta visita dejó como resultado el cierre de cuatro áreas de la planta, pues se consideró que las condiciones de las mismas implican riesgos críticos para los trabajadores.

Según lo explicado por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, fue la Unidad Especial de Investigaciones la que detectó fallas técnicas como fugas graves de las calderas de vapor; afectaciones en los tanques de lavado que contienen soda cáustica y ácido nítrico; ambientes de trabajo con temperaturas peligrosamente altas; y lugares que ponen en riesgo la salud vida e integridad de los trabajadores.

Las áreas que fueron cerradas, permanecerán en ese estado de manera preventiva, mientras se adelantan las investigaciones. Con esto se busca, según lo explicado por la cartera, evitar lesiones !contra los derechos y la dignidad de los trabajadores”.

El ministerio también impuso medidas preventivas ante presuntos actos de persecución sindical pues, señala que al inicio de la jornada se manifestó una negativa por parte de la empresa al ingreso de dos líderes sindicales.

“Ordenamos a Alpina no efectuar ninguna retaliación contra las personas que colaboraron con el equipo de inspección o aquellos que tengan el interés de vincularse a organizaciones sindicales que tiene la empresa o a una nueva organización”, señaló la viceministra Muñoz.

La respuesta de Alpina

Recientemente la empresa comunicó que fueron seis los funcionarios de la cartera quienes, el 23 de febrero, adelantaron la inspección en las instalaciones.

Alpina señala que en el ingreso de este personal no hubo restricciones, y que los mismos pudieron adelantar el recorrido con la plena colaboración de la empresa.

Sobre la presunta obstrucción al ejercicio sindical, Alpina explica que al inicio de la inspección, se solicitaron consideraciones frente al ingreso de dos de los seis designados (los cuales no están vinculados al Ministerio de Trabajo), pues la presencia de estos podría implicar conflictos de interés.

Sobre el cierre de las áreas, la empresa asegura que se encuentra implementando los correctivos técnicos que le fueron solicitados. Sobre esto subraya que se trata de “medidas focalizadas y preventivas que no comprometen la operación integral de la planta”.

También detalló que la cartera le solicitó no tomar medidas de retaliación contra estas dos personas sindicalizadas. Sobre esto dijo que el respeto por la libertad de asociación es un principio histórico de la Compañía, y que mantiene permanentemente canales formales de diálogo laboral y relacionamiento sindical.

También que se conformó una mesa entre el Ministerio, los trabajadores y la empresa. “Alpina participará activamente en este espacio como una oportunidad para fortalecer el diálogo social basado en confianza, evidencia y soluciones técnicas”, informó.

En su comunicado hizo énfasis en que, durante más de 80 años, ha implementado prácticas y estándares en materia de sostenibilidad y cultura organizacional, los cuales están enfocados en la seguridad y el bienestar de sus colaboradores.

“La seguridad y el bienestar de nuestros más de 3.500 colaboradores constituyen una prioridad absoluta y permanente”, dice, a la par de comprometerse a mantener el fortalecimiento de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; la promoción de espacios de diálogo constructivo con trabajadores y autoridades y el el reporte transparente sus indicadores de desempeño ESG.

“Alpina seguirá actuando de cara al país con transparencia, respeto por la institucionalidad y cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico. Reitera su disposición plena de trabajar articuladamente con las autoridades y con sus trabajadores para seguir fortaleciendo entornos laborales seguros, dignos y sostenibles”, concluyó.

