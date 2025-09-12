No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Empresas
La sucesión Murdoch: política, poder y un único heredero

La pelea entre los hijos de Rupert Murdoch por las compañías que agrupan a Fox News terminó por cimentar el poder de uno de los herederos y, con él, la visión sobre la política y el mundo de uno de los principales imperios mediáticos a nivel global.

Redacción Economía
12 de septiembre de 2025 - 11:07 p. m.
Lachlan Murdoch, Rupert Murdoch y James Murdoch, los protagonistas de la batalla por el control del imperio mediático.
Foto: WireImage - Amanda Edwards

Esta semana finalizó una de las batallas familiares más relevantes desde que los reyes de antaño decapitaban esposas y envenenaban primogénitos: la pelea entre los herederos del imperio mediático de Rupert Murdoch, el magnate detrás de Fox News, entre una larga lista de otras compañías.

De fondo, lo que se jugaba en la pelea legal que empezó formalmente desde el año pasado, era el control de qué mensajes políticos, y cómo circulan, en el mundo de habla inglesa, con especial énfasis en EE.UU. y en menor medida Inglaterra y Australia.

Redacción Economía

