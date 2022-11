La suerte está echada: ¿qué viene para Hidroituango?

EPM indicó que ya sincronizó la unidad 2 de generación con el Sistema Nacional de Potencia. Foto: Iván Muñoz Franco

El punto de ebullición para la central hidroeléctrica de Ituango ha llegado. El proyecto de generación hídrica más importante del momento en el país se encuentra entre dos aguas, y en el medio poblaciones, río abajo, inquietas por el comportamiento de la primera turbina y su efecto en la montaña. “Todos los esfuerzos continuarán encaminados a una entrada segura de Hidroituango”, anunció EPM en un comunicado.

Lo claro es que de no entrar en operación la primera turbina, la afectación es más económica y financiera para EPM que para el sistema eléctrico nacional. La empresa paisa ha reiterado “que la unidad generadora no quedará todavía en operación comercial, pues aún no se ha realizado la prueba más exigente, que es la de sincronización con rechazo de carga a máxima potencia”. Sobre la unidad 2 se está programando el mismo protocolo, señala el informe.