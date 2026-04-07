Lanzan convocatoria de mentorías para fortalecer negocios rurales en Colombia

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La Fundación Bancolombia lanzó la convocatoria de ‘En-Campo 2026′, un programa orientado a acelerar el crecimiento de startups y empresas que tienen impacto en la ruralidad colombiana. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de mayo.

La convocatoria está dirigida a startups y empresas con al menos dos años de operación, ventas activas y un impacto directo en el campo colombiano, sin importar su sector o ubicación. En esta edición se seleccionarán hasta 25 negocios.

Los negocios seleccionados participarán en un proceso de aceleración que incluye diagnóstico, bootcamp, mentorías, asesorías con expertos, formación para líderes y alistamiento financiero. Además, podrán conectarse con inversionistas, aliados estratégicos y una red empresarial.

Según la Fundación Bancolombia, este proceso tiene un valor superior a COP 50 millones por empresa y hace parte de una inversión anual que supera los COP 1.300 millones.

Tenga en cuenta que cada empresa deberá cofinanciar su participación con un aporte de hasta COP 6 millones, distribuidos en tres cuotas. La última podrá ser condonada según los requisitos del programa.

Desde 2019, En-Campo ha acompañado a más de 322 empresas en el país. En su cohorte más reciente, los negocios participantes registraron un crecimiento del 37 % en ventas, mientras que el 96 % fortaleció su liderazgo y el 88 % mejoró su estrategia financiera.

Los negocios interesados podrán postularse a través de la página web www.encampo.co o mediante el formulario de inscripción habilitado por el programa.

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