Las 1.000 empresas que llevan sobre sus hombros 69 % del PIB de Colombia

Empresas que suben, empresas que bajan. La fotografía de las 1.000 compañías más grandes del país muestra una dinámica de capa caída. En 2024, las empresas generaron ingresos por $1.183 billones, equivalentes a 69 % del PIB nominal del país; sin embargo, representa una caída de 6,5 % frente a los 1.265 billones del año anterior.

“No tienen una línea de direccionamiento. Son cifras”, advirtió el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, un panorama espinoso que refleja las dificultades generales del tejido empresarial y los frenos del crecimiento.

Ahora bien, no se trata solo de cuánto ingresan, sino de quiénes lo concentran y a qué costo. Las 50 compañías más grandes —apenas 5 % del listado— concentran 42 % de esos ingresos ($499 billones) y 53 % de las utilidades ($48 billones). Es decir, pocos ganan mucho, muchos ganan poco.

El informe, basado en datos consolidados al 31 de diciembre de 2024, expone una economía de contrastes quirúrgicamente medidos:

Las utilidades netas sumaron $90 billones.

800 empresas obtuvieron ganancias por $106,2 billones, mientras que 200 presentaron pérdidas por $16,1 billones.

Entre estas últimas, el sector manufacturero concentra 58 de las compañías con pérdidas. Una cifra preocupante si se considera que este sector emplea buena parte del tejido industrial del país. También el comercio, con 70 empresas en rojo.

Estas son las empresas icónicas

Ecopetrol , a pesar de la caída en ingresos (de $129,5 a $113,9 billones), sigue liderando como la empresa más grande del país.

Reficar , en el top 2, bajó sus ingresos de $31,1 a $25,9 billones y reportó una pérdida de $262.900 millones.

Grupo EPM , en servicios, creció de $17,8 a $20,6 billones en ingresos y se ubicó cuarto en el ranquin general.

Metro Línea 1 SAS en construcción, fue una de las más dinámicas: pasó de $1,4 a $2,3 billones.

Mapa del músculo empresarial

Servicios: líder absoluto en utilidades con $50,7 billones, incluso con una reducción del número de compañías en el ranquin (pasaron de 312 a 262). Su participación en utilidades supera 56 %. Comercio: aumentó sus ingresos operacionales de $347,3 billones a $365,9 billones. Sin embargo, sus utilidades se estancaron en $6,7 billones. Hidrocarburos: un golpe certero. Cayeron los ingresos de $209,5 billones a $183,7 billones, en parte por la baja de 12 % en los ingresos de Ecopetrol. Las ganancias de todo el sector pasaron de $33,4 a $18,3 billones. Manufactura: cayó en ingresos de $282,6 a $273,8 billones. Reficar, la mayor del sector, perdió 19 % de sus ingresos operacionales, arrastrando al grupo. Las ganancias generales bajaron de $15,9 a $10,7 billones. Construcción: ingresos al alza ($36,4 billones), pero ganancias a la baja: de $3,3 a $3 billones. Agropecuario: pequeño pero consistente. Pasó de $16,4 a $17,2 billones en ingresos, y de $0,4 a $0,7 billones en utilidades.

Patrimonios que crecen, rentabilidades que caen

Las 1.000 empresas mostraron un aumento del patrimonio de 9,4 %, con crecimientos de activos (7,5 %) y pasivos (5,9 %). Sin embargo, la rentabilidad del patrimonio (ROE) cayó de 13,6 % a 11,3 %, y la del activo (ROA) pasó de 6,3 % a 5,3 %.

Los ingresos crecen, pero los márgenes se comprimen. Según el informe, la deuda se administra mejor —el índice de apalancamiento bajó de 1,16 a 1,12— pero las utilidades no crecen al mismo ritmo.

176 empresas ingresaron nuevas al ránking en 2024. El 74 % pertenece al sector servicios, lo que refleja una transición silenciosa que coincide con las cifras del DANE como uno de los motores clave de la economía el año pasado (sostenido incluso en 2025).

Mientras tanto, 21 sociedades están en proceso de reorganización, con mayor representación en manufactura (38,1 %) y servicios (19 %). La fragilidad empresarial, en estos casos, también hace parte del cuadro general.

¿Dónde están y cómo ganan?

Bogotá y Cundinamarca concentran 533 sociedades (53,3 %), $733,8 billones en ingresos y el 62 % de participación nacional.

Le sigue Antioquia , con 173 sociedades, $187,3 billones (15,8 %).

Y la Costa Atlántica, con 111 sociedades, $126,3 billones (10,7 %).

Las regiones Centro-Sur mostraron los mejores registros de rentabilidad y patrimonio. Sin embargo, Antioquia lidera en margen neto.

De fondo, el panorama empresarial, como todo en economía, no es del todo neutral. Las cifras de la Superintendencia no solo muestran la anatomía del capital en Colombia, sino también la fragilidad de una economía que crece, pero no redistribuye.

