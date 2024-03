Las claves sobre emprendimiento que da el crowdfounding más grande del mundo

Everette Taylor, CEO de Kickstarter. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Para los empresarios con ideas creativas, la era digital ha sido un aliado invaluable a través de plataformas de financiamiento colectivo como Kickstarter. Esta empresa de crowdfunding fue fundada en 2009 y desde entonces ha revolucionado la forma en que los innovadores financian sus proyectos, permitiendo que las ideas y proyectos creativos tomen su primer impulso. Desde dispositivos tecnológicos hasta películas independientes, Kickstarter ha sido un trampolín para innumerables emprendedores que buscan convertir sus sueños en realidad.

Everette Taylor actualmente es el CEO de Kickstarter y ha tenido un recorrido exitoso en empresas como Artsy, el mayor mercado en línea de compraventa de obras de arte. Durante su tiempo en Artsy, fue reconocido como uno de los directores de mercadeo más innovadores e influyentes del mundo por el portal de negocios Business Insider y la revista Forbes. También ha trabajado como director de marketing en empresas nativas digitales como Skurt, empresa de renta de carros y Sticker Mule, una empresa popular de e-commerce.

En 2023, con Taylor como CEO, Kickstarter fue nombrada por la revista TIME como una de las 100 empresas más influyentes en el mundo. Desde su fundación en 2009, 23 millones de personas han contribuido con alrededor de 8 billones de dólares para la realización de más de 250.000 proyectos de la plataforma.

Ahora, el empresario estadounidense estará en el evento de StartCo como invitado de lujo y compartirá su experiencia en la financiación de proyectos, trabajando con emprendedores y su historia personal de cómo se convirtió en uno de los empresarios más exitosos en mercadeo. El evento promueve el desarrollo de nuevas startups creando un ecosistema entre desarrolladores, emprendedores e inversionistas. En su quinta edición, volverá a Bogotá el 14 y 15 de marzo en Corferias.

¿Cómo llegó a ser CEO de Kickstarter?

Desde los 14 años estoy trabajando en marketing y e-commerce, durante ese lapso de 20 años, he sido afortunado de poder fundar y trabajar como CEO de varias compañías multimillonarias en Estados Unidos, entonces yo creo que la combinación de mi experiencia como emprendedor y directivo ejecutivo de empresas realmente exitosas, me han permitido tener la oportunidad de ser CEO de Kickstarter.

¿Cuál es el impacto de Kickstarter en la sociedad?

El impacto de Kickstarter en la economía ha sido grandioso, estamos hablando de billones de dólares y creación de nuevos trabajos. También hemos sido capaces de crear riquezas para ellos mismos y miles de productos dando vueltas por el mundo gracias al impulso de Kickstarter años anteriores. Nosotros creemos que seguiremos aumentando nuestras cifras de contribución a gran escala en los próximos años.

¿Cómo surgió la posibilidad de asistir a StartCo?

Yo amo Colombia, cada vez que surge una oportunidad para venir, yo la tomo, ya sea Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, cualquiera. Es un lugar para, no solo para trabajar, sino también disfrutar. Yo amo la pasión de las personas que toman riesgos e intentan realizar los proyectos y en Juan (Cofundador de StartCo) vi esa pasión. Me representa mucho lo que StartCo está realizando, me encanta poder ayudar a inspirar e impactar en las personas, por eso soy agradecido por la invitación y la posibilidad de venir. Vengo de un lugar pobre y donde normalmente las personas no logran alcanzar sus metas, entonces sé lo que se siente que no crean en ti, y por eso creo que compartir mi historia es importante.

¿Cuáles son los próximos retos para Kickstarter?

Seguir expandiendo el crowdfounding a nivel global, actualmente estamos en 28 países. Se pueden apoyar proyectos desde cualquier parte del mundo, pero en términos de impulsar emprendedores en Colombia u otras zonas, seguimos trabajando en nuestro propósito. Una de las razones por la que estoy contento de estar en Colombia, es analizar la posibilidad de un futuro cercano, poder brindarle la plataforma a emprendedores colombianos y a muchos países más del mundo.

¿Cuáles son las recomendaciones para los emprendedores que quieren impulsar sus proyectos por crowdfounding?

Lo primero que deben tener claro es que no es fácil, solo alrededor de la mitad de los proyectos en Kickstarter llegan a ser exitosos. Uno de los mayores retos es la educación para utilizar de la mejor manera la plataforma, ponerse metas realistas de dinero. Yo he visto campañas que buscan USD $100.000 para financiar su proyecto, pero realmente con USD $10.000 es suficiente para llevarlo a cabo. Mi recomendación es que entiendan que esto es un negocio, algo serio, son los sueños de cada uno. Entonces, si piensan en empezar una campaña de crowdfounding, tengan claro el plan de negocios, las estrategias de marketing y hacer una investigación que permita entender cómo podría funcionar.

¿Cómo ha sido la evolución y crecimiento en del crowdfunding en Latinoamérica?

Está creciendo y queremos ser parte de eso. No queremos que haya dificultades para comenzar una campaña en Kickstarter, lo contrario, buscamos que no importa donde esté la persona en el mundo, de igual forma puedan impulsar sus proyectos por medio de la plataforma y lograr que persigan sus sueños. No puedo decir mucho, pero en Brasil tenemos ya un proyecto avanzado para establecernos, y esperamos, en un futuro cercano, llegar después a países como Colombia.

¿Cuáles son los modelos de proyectos más comunes en Kickstarter?

En el último año, notamos que las personas invierten cada vez menos en compañías, y Kickstarter se ha convertido en una alternativa muy interesante. El año pasado crecimos un 12% en contribución para proyectos tecnológicos. Entonces los emprendedores de tecnología han encontrado en nuestra plataforma una forma de recolectar dinero para financiar los proyectos sin vender ningún porcentaje de la empresa. Los dispositivos físicos les va muy bien en Kickstarter, pero tenemos un espectro amplio para cada tipo de emprendimiento.

