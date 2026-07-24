Volkswagen baraja hasta 100.000 recortes de empleo por presión en China

Volkswagen enfrenta márgenes estrechos y fuerte competencia desde China. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

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Volkswagen dijo el viernes que su beneficio neto se desplomó en el segundo trimestre, mientras el fabricante de automóviles en crisis, que baraja hasta 100.000 recortes de empleo en todo el mundo, lidia con el aumento de la competencia en China y desde China.

El beneficio neto para los tres meses hasta finales de junio se situó en 1.540 millones de euros (USD 1.750 millones de dólares), informó el grupo de 10 marcas, lo que supone una caída del 32,9 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

La cifra del año pasado ya había sido un descenso de casi el 37 por ciento en comparación con 2024.

El resultado se vio lastrado por un cargo de 500 millones de euros que el fabricante contabilizó por detener la producción en Estados Unidos de su modelo eléctrico ID.4, indicó Volkswagen, así como por “efectos negativos de mezcla”, es decir, que el gigante automovilístico vendió más productos de menor margen.

La empresa, que además de su propia marca incluye también nombres como Lamborghini, Audi, Skoda y Porsche, recortó asimismo sus previsiones para el año y dijo que ahora espera que las ventas se mantengan estables o caigan hasta 3 %.

Anteriormente, preveía un crecimiento de hasta el 3 %.

Los resultados aumentan la presión sobre el grupo, que viene sufriendo por unos márgenes más estrechos en las ventas de vehículos eléctricos, aranceles estadounidenses y, sobre todo, una intensa competencia china.

“Debemos acelerar los esfuerzos para reducir estructuralmente nuestra base de costes y mejorar de forma sostenible la calidad de nuestros beneficios”, declaró el director financiero de Volkswagen, Arno Antlitz. “Lo que importa ahora es una aplicación rápida y coherente”.

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