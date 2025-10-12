Las mujeres del Pacífico que transforman la pesca artesanal en emprendimientos

Las mujeres de Asomaricos desafían tormentas y varadas en faenas que pueden durar hasta una semana. Foto: Aunap

La primera vez que fue a una faena el movimiento del barco la mareó. Para entonces, Salma Mosquera no sabía casi nada de la pesca, porque se dedicaba principalmente a manejar mototaxis en Bahía Solano. Pero llegó a la Asomariscos en búsqueda de más ingresos para el sustento de sus cuatro hijas, pues es cabeza de hogar. Así terminó saliendo a pescar a mar abierto y siendo la representante legal de la Asociación.

Con las salidas, fue aprendiendo a hallar el pescado y se acostumbró al movimiento de las olas.

Cuando salen, todas las mujeres de la...