Las optimistas previsiones de Nvidia calman los temores sobre una burbuja en el gasto en IA

Nvidia Corp. presentó unas previsiones de ingresos sorprendentemente sólidas y rechazó la idea de que la industria de la inteligencia artificial se encuentre en una burbuja, lo que alivió las preocupaciones que se habían extendido por todo el sector tecnológico.

Las ventas rondarán los USD 65.000 millones en el trimestre que finaliza en enero, según informó el fabricante de chips en un comunicado el miércoles. Los analistas habían estimado una media de USD 62.000 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Las perspectivas indican que la demanda sigue siendo sólida para los aceleradores de inteligencia artificial de Nvidia, los costosos y potentes chips que se utilizan para desarrollar modelos de IA. Nvidia se ha enfrentado a crecientes temores de que el gasto descontrolado en este tipo de equipos no sea sostenible.

“Se ha hablado mucho sobre una burbuja de la IA”, afirmó el director ejecutivo Jensen Huang en una conferencia telefónica con analistas. “Desde nuestro punto de vista, vemos algo muy diferente”.

Las acciones de Nvidia subieron alrededor de 4 % al cierre de la sesión tras la publicación del informe. En lo que va de año, han subido un 39 % hasta el cierre.

Los resultados de Nvidia se han convertido en un barómetro de la salud del sector de la IA, y la noticia ha impulsado a una serie de acciones relacionadas. CoreWeave Inc., un proveedor de computación de IA, subió más de 10 % en la negociación prolongada. Su competidor Nebius Group NV subió más de 8 %.

“Los mercados están reaccionando muy positivamente a la noticia de que no hay ralentización en el impulso de la IA”, afirmó Brian Mulberry, gestor senior de carteras de clientes de Zacks Investment Management, en una nota. Su empresa posee acciones de Nvidia. “La demanda de soluciones de hardware de Nvidia sigue siendo fuerte”, afirmó.

Para explicar el crecimiento incesante de la IA, Huang parafraseó el título de una película reciente, diciendo que “la IA está en todas partes, haciendo todo, todo a la vez”.

El director ejecutivo había dicho el mes pasado que la empresa tiene más de USD 500.000 millones de ingresos previstos para los próximos trimestres. Los propietarios de grandes centros de datos seguirán invirtiendo en nuevos equipos porque las inversiones en IA han comenzado a dar sus frutos, afirmó.

El miércoles, la directora financiera, Colette Kress, afirmó que existía la posibilidad de superar ese objetivo de USD 500.000 millones.

En el tercer trimestre fiscal, los ingresos aumentaron 62 %, hasta alcanzar los USD 57.000 millones. El beneficio fue de USD 1,30 por acción. Los analistas habían pronosticado unas ventas de USD 55.200 millones y unos beneficios de USD 1,26 por acción para el periodo, que finalizó el 26 de octubre.

La principal unidad de centros de datos de Nvidia obtuvo unos ingresos de USD 51.200 millones en el trimestre, frente a una estimación media de USD 49.300 millones. Los chips utilizados en los ordenadores para juegos, que en su día fueron la principal fuente de ingresos de la empresa, generaron unas ventas de USD 4.300 millones. Esto se compara con una estimación media de USD 4.400 millones.

Las previsiones para el último trimestre reflejan una trayectoria asombrosa para la empresa. Las ventas se multiplicarán por diez con respecto al mismo periodo de hace solo tres años. Y Nvidia está en camino de obtener más ingresos netos anuales que los que reportarán en ventas sus dos rivales de siempre: Intel Corp. y Advanced Micro Devices Inc.

Pero la expansión de Nvidia se ha enfrentado a retos. Las restricciones estadounidenses al envío de chips avanzados a China han dejado a Nvidia fuera de un mercado enorme para sus productos.

Huang ha presionado a Washington para que revoque esas normas, argumentando que son contraproducentes para los intereses de seguridad nacional a los que pretenden servir. Pero incluso después de que se hayan suavizado algunos de los elementos más estrictos, Nvidia no prevé actualmente ninguna venta de aceleradores de IA en China.

Algunos inversores también han expresado su preocupación por la estructura de los megacontratos que Nvidia ha firmado con sus clientes. Las transacciones implican inversiones en empresas emergentes como OpenAI y Anthropic PBC, lo que plantea la cuestión de si los pactos están creando una demanda artificial de ordenadores.

A principios de esta semana, Nvidia y su cliente Microsoft Corp. anunciaron que se han comprometido a invertir hasta USD 15.000 millones en Anthropic. La startup también se ha comprometido a comprar USD 30.000 millones en capacidad informática del servicio en la nube Azure de Microsoft y colaborará con los ingenieros de Nvidia en el ajuste de chips y modelos de IA.

Mientras tanto, algunos de los competidores de Nvidia se muestran más optimistas y creen que finalmente podrán desafiar el dominio de la empresa en el sector de los aceleradores de IA. A principios de este mes, Advanced Micro Devices Inc. pronosticó un crecimiento acelerado para su negocio de chips de IA y habló de las perspectivas de los próximos productos.

AMD, Broadcom Inc. y Qualcomm Inc. han anunciado alianzas con grandes usuarios de los chips de Nvidia. Además, los operadores de centros de datos buscan cada vez más utilizar diseños propios, un esfuerzo que les haría menos dependientes del suministro de Nvidia.

Pero Huang también está impulsando la difusión del uso de la IA en más sectores de la economía mundial. El director ejecutivo se ha embarcado en una gira mundial para persuadir a los organismos gubernamentales y a las empresas de que implementen su tecnología.

Nvidia, fundada en 1993, fue pionera en el mercado de los chips gráficos utilizados para crear imágenes realistas para videojuegos. AMD es su único rival importante que le queda en ese negocio.

Nvidia construyó su dominio en IA adaptando esa misma arquitectura de chips para procesar grandes cantidades de datos, lo que ayudó a los investigadores a crear software que ha comenzado a rivalizar y parecerse a las capacidades humanas.

La empresa con sede en Santa Clara, California, sigue teniendo más del 90 % del mercado de chips aceleradores de IA. Ha añadido otros productos a su gama para ayudar a consolidar su ventaja, incluyendo redes, software y otros servicios.

