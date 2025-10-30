Las utilidades del Grupo Nutresa han aumentado un 66,9 % en 2025

Nutresa sigue creciendo en sus negocios internacionales. Foto: Nutresa

El 2025 ha sido un año positivo para Nutresa. Según el reporte del grupo empresarial, con corte a septiembre, sus ventas registraron un crecimiento de doble dígito, al aumentar 13,3 % y alcanzar los 15,3 billones de pesos.

Resulta llamativo que sus utilidades netas han aumentado un 66,9 %, al consolidar COP 963.668 millones, mientras que la rentabilidad reportada es de un ebitda de COP 2,3 billones, con un margen sobre las ventas del 15,2 %.

“Este crecimiento está soportado por una dinámica comercial positiva tanto a nivel local, como en los principales mercados de la región. La compañía ha capitalizado la fortaleza de sus marcas y la eficiencia de su red de distribución”, explicó Nutresa.

Hay que tener en cuenta que la presencia del grupo empresarial no se limita a Colombia, ya que sus negocios se encuentran extendidos en diversos países de la región.

En el país, sus ventas se contaron en COP 9 billones, lo que implica un crecimiento del 10,3 % frente al mismo periodo de 2024. Aquí se destaca su participación con productos como café, chocolates y galletas.

En cuanto a lo internacional, los ingresos fueron de COP 6,3 billones, con un aumento del 17,9 %. Si esta cifra se revisa en dólares, son USD 1,5 billones, implicando un crecimiento del 13,7 %.

“El dinamismo internacional fue transversal en las principales geografías del grupo. En USD se destaca el impulso significativo de los negocios de Café (+40,7%), y Chocolates (+37,6%), los cuales contribuyen de manera significativa a los resultados”, puntualizó.

Este comportamiento le ha permitido al Grupo Nutresa invertir, con corte a septiembre del presente año, más de COP 20.000 millones, los cuales se han destinado a tres pilares: educación, salud y nutrición.

“La Compañía ha definido acompañar la transformación social en Colombia a través de tres pilares fundamentales: la educación, respaldando a cerca de 200 jóvenes mediante el programa “Becas Nutresa”; la salud, contribuyendo con becas para especialidades médicas y dotación hospitalaria a diversas instituciones del país; y la nutrición, recuperando más de 4.2 millones de kilogramos de alimentos en alianza con el programa ReAgro de ÁBACO. A través de estas iniciativas, se ha beneficiado a más de 46.000 personas en Colombia”, concluyó Nutresa.

