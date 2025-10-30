Logo El Espectador
Las utilidades del Grupo Nutresa han aumentado un 66,9 % en 2025

En lo corrido del año, las ventas del grupo empresarial rondaron los COP 15,3 billones.

Redacción Economía
30 de octubre de 2025 - 09:21 p. m.
Nutresa sigue creciendo en sus negocios internacionales.
El 2025 ha sido un año positivo para Nutresa. Según el reporte del grupo empresarial, con corte a septiembre, sus ventas registraron un crecimiento de doble dígito, al aumentar 13,3 % y alcanzar los 15,3 billones de pesos.

Resulta llamativo que sus utilidades netas han aumentado un 66,9 %, al consolidar COP 963.668 millones, mientras que la rentabilidad reportada es de un ebitda de COP 2,3 billones, con un margen sobre las ventas del 15,2 %.

“Este crecimiento está soportado por una dinámica comercial positiva tanto a nivel local, como en los principales mercados de la región. La compañía ha capitalizado la fortaleza de sus marcas y la eficiencia de su red de distribución”, explicó Nutresa.

Hay que tener en cuenta que la presencia del grupo empresarial no se limita a Colombia, ya que sus negocios se encuentran extendidos en diversos países de la región.

En el país, sus ventas se contaron en COP 9 billones, lo que implica un crecimiento del 10,3 % frente al mismo periodo de 2024. Aquí se destaca su participación con productos como café, chocolates y galletas.

En cuanto a lo internacional, los ingresos fueron de COP 6,3 billones, con un aumento del 17,9 %. Si esta cifra se revisa en dólares, son USD 1,5 billones, implicando un crecimiento del 13,7 %.

“El dinamismo internacional fue transversal en las principales geografías del grupo. En USD se destaca el impulso significativo de los negocios de Café (+40,7%), y Chocolates (+37,6%), los cuales contribuyen de manera significativa a los resultados”, puntualizó.

Este comportamiento le ha permitido al Grupo Nutresa invertir, con corte a septiembre del presente año, más de COP 20.000 millones, los cuales se han destinado a tres pilares: educación, salud y nutrición.

“La Compañía ha definido acompañar la transformación social en Colombia a través de tres pilares fundamentales: la educación, respaldando a cerca de 200 jóvenes mediante el programa “Becas Nutresa”; la salud, contribuyendo con becas para especialidades médicas y dotación hospitalaria a diversas instituciones del país; y la nutrición, recuperando más de 4.2 millones de kilogramos de alimentos en alianza con el programa ReAgro de ÁBACO. A través de estas iniciativas, se ha beneficiado a más de 46.000 personas en Colombia”, concluyó Nutresa.

Jomc(66105)Hace 49 minutos
¿Y el impacto del impuesto saludable? Parece que la transformación que fue necesaria para cuidar la salud de los clientes no fue dañina para el negocio, como lo pronosticaban ciertos oportunistas políticos.
