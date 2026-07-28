Las ventas de combustible aumentaron en el primer semestre de 2026: ¿a qué se debe?

Estaciones de servicio o abastecimiento de combustible en Bogotá. Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Las Estaciones de Servicio de Colombia despacharon 2.114 millones de galones en el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento de 3,7 % frente al mismo periodo del año anterior y el mayor volumen registrado desde 2022.

La movilidad y de la actividad económica del país quedó reflejada en el comportamiento del mercado de combustibles, de acuerdo con David Jiménez Mejía, vocero de la Unión Gremial de Estaciones de servicio SOMOS UNO.

El vocero gremial, resaltó que, ese es el resultado del análisis de más de 6,3 millones de registros transaccionales del Sistema de Información de Combustibles (SICOM) del Ministerio de Minas y Energía.

“Cuando aumenta el consumo de combustibles, también se refleja una mayor dinámica en el transporte, la producción, el comercio y la movilidad de millones de colombianos. Detrás de cada galón despachado hay empleo, abastecimiento y desarrollo para las regiones”, dijo Jiménez Mejía.

El informe evidencia que todos los combustibles registraron crecimiento durante el semestre:

La gasolina corriente aumentó 3,48 %

El diésel 3,17 % (alcanzó el mayor volumen de toda la serie histórica analizada)

La gasolina extra se consolidó como el segmento más dinámico del mercado con un crecimiento de 28,49 %, aunque aún representa menos del 2 % del consumo nacional

Actualmente existen cerca de 6.400 estaciones de servicio activas, con presencia en 980 municipios y 226 municipios dependen de una única estación para garantizar el suministro de combustibles.

El vocero gremial resaltó que en el sector genera 68.035 empleos directos e indirectos, moviliza ventas cercanas a COP 64,2 billones anuales —equivalentes al 3,46 % del Producto Interno Bruto (PIB)— y el 57 % está compuesto por pequeñas y medianas empresas.

En el análisis territorial, Bogotá continúa siendo el principal mercado de combustibles del país, con 224,5 millones de galones despachados durante el semestre, seguida por Medellín y Cali.

El informe también demuestra que el mayor rendimiento operativo de las Estaciones de Servicio se concentra en corredores logísticos y de carga, donde municipios como Andalucía (Valle del Cauca) superan en más de cinco veces el promedio nacional de ventas por estación.

Pese a los buenos resultados, el consumo nacional de combustibles todavía se encuentra alrededor de 7 % por debajo de la trayectoria que habría tenido antes de la pandemia, evidencia de un cambio estructural en la dinámica del sector.

“Para SOMOS UNO, estos resultados ratifican el papel estratégico que desempeñan las Estaciones de Servicio en el funcionamiento de la economía colombiana” concluyó el vocero de la unión gremial que representa a las Estaciones de servicio, SOMOS UNO.

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