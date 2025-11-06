Logo El Espectador
Lo que está en juego en la pelea de la DIAN contra Ecopetrol

Una interpretación sobre cuál es la tarifa de IVA que se le aplica a la producción de gasolina y diésel en Colombia tiene en vilo el funcionamiento de Reficar y podría pegarle a la supervivencia de Ecopetrol.

Redacción Economía
06 de noviembre de 2025 - 11:03 p. m.
La Refinería de Cartagena (Reficar). Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Mariana Greif Etchebehere

Desde mayo de este año, la DIAN y Ecopetrol sostienen una controversia legal acerca de cuál es la tarifa de IVA que deben pagar los combustibles que salen de la Refinería de Cartagena (Reficar).

Y si bien no es un asunto menor, pues en la línea se juegan recursos por más de COP 10 billones (solo en el espectro de la gasolina), la pelea pasó de ser un tema confinado en despachos de abogados a un connato de crisis inminente en la Refinería de Cartagena (Reficar).

Esto por cuenta de una supuesta orden de embargo que la DIAN podría emitir contra...

