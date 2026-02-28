Publicidad

Home

Economía
Empresas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los chips de Taiwán y la amenaza de un ‘apocalipsis económico’

Desde hace años, los funcionarios federales de Estados Unidos han intentado hacer que Silicon Valley deje de depender de Taiwán, una democracia insular de aproximadamente el tamaño de Maryland que fabrica el 90 % de los chips informáticos de gama alta del mundo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tripp Mickle | The New York Times
28 de febrero de 2026 - 07:52 p. m.
El cuartel de TSMC en Taiwán, el mayor fabricante, de chips del mundo.
El cuartel de TSMC en Taiwán, el mayor fabricante, de chips del mundo.
Foto: AFP - SAM YEH

En sesiones informativas secretas llevadas a cabo en Washington y Silicon Valley, funcionarios de seguridad nacional advirtieron a ejecutivos de empresas como Apple, Advanced Micro Devices y Qualcomm que China estaba haciendo planes para volver a tomar Taiwán, que Pekín desde hace tiempo considera un territorio escindido. Un bloqueo chino de Taiwán, dijeron los funcionarios, podría cortar el suministro de chips informáticos fabricados en la isla y poner de rodillas a la industria tecnológica estadounidense.

Dos presidentes han intentado...

Por Tripp Mickle | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Taiwán

TSMC

Chips

Semiconductores

Economía global

PremiumEE

China

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.