Los espacios con los que Colsubsidio busca mejorar la productividad en el trabajo

La pandemia cambió la forma de trabajar en Colombia. El aislamiento que acompañó el momento más crítico del Covid-19 obligó a muchas compañías a repensar sus formas de operar. Más temprano que tarde el teletrabajo y el trabajo en casa aparecieron como las grandes alternativas para mantener la productividad, y con ella la conservación de muchos empleos.

Tras dos años de esta realidad, el país ya cuenta con una regulación para estas nuevas formas de trabajo, las cuales han sido adoptadas por las empresas a las que les funcionan. Hoy, por ejemplo, se habla de trabajo híbrido, que no es más que la dinámica de laborar unos días en casa y otros días en oficina.

Ante este panorama, la caja de compensación familiar Colsubsidio decidió implementar lo que ha denominado como una “red de productividad”, que no es más que espacios dotados con mobiliario y tecnología útil para que, quienes quieran, trabajen en ellos.

Hay que recordar que estos lugares no son nuevos en Colombia. Desde antes de la pandemia empresas como We Work ya habían aterrizado este concepto al país. En su momento, fue bastante demandado por emprendedores que no se querían amarrar con un contrato de trabajo para disponer de una oficina, pagando por días o por horas por un ambiente en el que encontraba lo que necesitaba para la operación de su compañía (espacios de trabajo, conexión a internet y salas de juntas, entre otros beneficios).

Incluso hay centros comerciales que tienen áreas de uso gratuito para coworking, con mesas, tomacorrientes y conexión wi-fi.

La novedad es que una caja de compensación familiar decidió montarse al bus de este tipo de espacios. Estuvimos visitando el que tienen en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Allí, hay lugares amplios, con escritorios personales, en donde fácilmente una persona puede poner su portátil y empezar a trabajar.

También hay habitaciones pequeñas e insonorizadas que funcionan como cabinas telefónicas, en las que las personas pueden ingresar y atender sus llamadas de forma privada, sin incomodar a otros usuarios del espacio.

Hay varios salones (aulas) en las que un jefe de área, por ejemplo, podría capacitar a su talento humano, además de salas de juntas y una cafetería.

Según lo explicado por el director de Colsubsidio, Luis Carlos Arango, estos espacios están a disposición de las empresas y trabajadores afiliados a su caja de compensación familiar. La idea es que los interesados puedan verlos como una opción asequible, es por eso que dedicaron un esfuerzo para ubicarlos en puntos estratégicos de la ciudad.

Estos son los espacios y servicios que pone a disposición Colsubsidio con su nueva red de productividad:

1. Coworking:

● Lugares bajo el nombre Táctica: Son siete coworking estratégicamente ubicados en Bogotá (Calle 75, El Cubo, Club Bellavista, Bloc-Bienestar local Colsubsidio: Plaza de las américas, Ricaurte, Bosa y 20 de julio).

2. Equipos de trabajo:

● Red de espacios denominados CONCEPTA: tres espacios diseñados para encuentros estratégicos de innovación y creatividad que invitan a salir de la rutina (Usaquén, El Cubo y Club Bellavista).

● Eventos empresariales y grandes formatos: Espacios y experiencias para encuentros presenciales o híbridos en grandes formatos (Urbanos y Campestres).

● Valúa: Plataforma digital de reconocimiento del talento, para incentivar equipos de trabajo y fidelizarlos.

3. Crecimiento empresarial:

Entrega a las empresas herramientas para su desarrollo:

● Formación a la medida: Fortalece las competencias de los trabajadores de diferentes niveles organizacionales, para mejorar su desempeño laboral y aportar al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones.

● Empleabilidad: Conecta a las empresas con el capital humano competente y pertinente, apoyándolos en los procesos de búsqueda, selección y contratación del talento que necesitan para impulsar su crecimiento.

● Desarrollo empresarial: Realiza un acompañamiento estratégico para fortalecer modelos de negocio con programas e información de valor.

Todo esto, se podrá encontrar en el Centro de Desarrollo Empresarial y del Talento.

Se espera que 2.600 empresas utilicen este tipo de beneficios y espacios. Las tarifas, por día, pueden rondar los $10.000 por usuario afiliado, estando la posibilidad de hacer reservaciones por varios días y obtener descuentos. Por ejemplo, 15 días pueden rondar los $99.000 (que también incluyen parqueadero, bono para café, impresiones y acceso a un casillero).

Las nuevas formas de trabajo están transformando el mercado laboral, y estas también son acompañadas de oportunidades y retos. Para el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, las facilidades de estas se traducen en más opciones de empleo y flexibilidades que repercuten en una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, pero también en eventuales peligros como los del tipo ergonómico (personas que pueden desarrollar lesiones por trabajar en la cama o en un sofá) y mentales.

