Los transportadores de carga por carretera anuncian rechazo al alza del Acpm

Ante la posibilidad de un incremento en el precio del Acpm desde el próximo mes de junio como lo ha venido anunciando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, los transportadores de carga y pasajeros por carretera, lanzaron la voz de alerta para rechazar una futura alza en este combustible.

Desde la Cámara Integral de Transporte, Unidos, dieron a conocer una carta donde advierten que un alza en el precio del Diésel no solo será asumida por el sector de los transportadores, “sino que inmediatamente se trasladará a los precios de los bienes que compra el consumidor final y al precio de los pasajes en el transporte público, impactando los ya altos índices de inflación”.

Olvidan los dirigentes del sector del transporte que muchas empresas de transporte de pasajeros por carretera ya ajustaron las tarifas desde el año pasado cuando comenzó el aumento en el precio de la gasolina.

Expresan que el sector sigue en espera de la convocatoria a las mesas técnicas que permitan la revisión y ajuste de la fórmula que fija el precio del Acpm. Señalan que se encuentra atento a cualquier decisión tomada desde el gobierno para tratar el tema del precio del Diésel.

Recuerda el gremio que el Acpm es un combustible utilizado en un 90% para actividades agrícolas, industriales y de transporte público. Sostienen que cerca del 26% de su precio está constituido por cinco impuestos de carácter nacional y local, lo cual significa que incrementar su precio implica mayores gravámenes para el sector y la población.

Los empresarios del transporte terrestre consideran que el aumento en el precio del Acpm, sumado al elevado precio del dólar, a las altas tasas de interés y la contracción en la mayoría de las actividades económicas, “llevarán a una crisis económica de la que no se recuperará el transporte en Colombia, generando la quiebra del sector”.

El freno que registran algunos renglones de la economía se ve reflejado en los menores índices de toneladas movilizadas, a lo cual se agregan los bloqueos en la mayoría de las vías nacionales, el colapso de la vía Panamericana y el puente sobre el río La Vieja.

Sostienen los dirigentes transportadores que la preocupación se genera ante “las afirmaciones de funcionarios del gobierno en torno al incremento del precio del Acpm, insumo que para el sector representa más del 40% de los costos operativos”.

El comunicado recuerda que desde el comienzo del mandato del presidente Petro “propusimos revisar la fórmula de fijación del precio del combustible, teniendo en cuenta que el petróleo crudo utilizado para la producción de Acpm en Colombia, es explotado en su gran mayoría del subsuelo de nuestro país”, por lo tanto la cotización interna no debiera ser asimilada al precio internacional. Están de acuerdo con lo expresado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el sentido de que la cotización del Acpm no debe sumarle “sobrecostos no pagados”.

En diálogo con El Espectador, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo sobre la suerte del precio del Diésel que “tenemos que revisar qué pasa en el caso del Diésel por su impacto directo en (el transporte de) carga y pasajeros. Ahí vamos a ver cómo sería el proceso. Sin embargo, sabemos que tarde o temprano hay que comenzar a actualizar el precio del Diésel”.