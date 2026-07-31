Mallplaza invertirá COP 1,17 billones en ocho Gran Plaza

Mallplaza pasará de 5 a 13 malls en el país. Foto: Redes sociales

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Mallplaza puso sobre la mesa una apuesta de COP 1,17 billones, bajo un acuerdo vinculante con el fondo inmobiliario Pactia para adquirir ocho centros comerciales Gran Plaza, en una operación que, de concretarse, cambiará de manera importante el tamaño de su negocio en el país.

Según el comunicado, el valor acordado asciende a COP 1.177.806 millones, unos USD 376 millones, aunque la cifra todavía está sujeta a los ajustes habituales de este tipo de transacciones. El cierre también depende de que se cumplan los requisitos previos y de la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los ocho activos que Mallplaza pretende incorporar recibieron cerca de 57 millones de visitantes durante 2025 y generaron un Ingreso Operacional Neto (NOI) de alrededor de COP 111.000 millones en los últimos 12 meses.

La operación le permitiría sumar 180.000 metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA). Mallplaza pasaría de tener cinco centros comerciales en Colombia a 13 y llevaría su superficie arrendable en el país a más de 460.000 metros cuadrados.

Hoy la compañía tiene Mallplaza NQS, en Bogotá; Mallplaza Cali, Cartagena y Manizales, además de Mallplaza Buenavista, en Barranquilla. Con los nuevos activos llegaría a cinco ciudades adicionales y sumaría tres centros comerciales en Bogotá.

Con la compra, el país representaría 18,4 % del Área Bruta Arrendable de Mallplaza a escala regional. En total, la empresa superaría los 2,5 millones de metros cuadrados de GLA y alcanzaría 45 activos entre Colombia, Chile y Perú.

La zona de influencia de la compañía en Colombia, además, crecería hasta cerca de 3,6 millones de personas.

“Crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina”, dijo Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

La compañía entró al país en 2012 y desde entonces ha construido una operación que ahora busca ampliar de manera acelerada mediante la incorporación de los activos de Pactia.

Para Mallplaza, Colombia sigue siendo un mercado en el que ve espacio para crecer. Pulido aseguró que la compañía busca consolidar su presencia en el país con una propuesta que combine comercio, servicios y espacios de encuentro, adaptada a las particularidades de las ciudades a las que llegará.

“Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía”, afirmó.

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