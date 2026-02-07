Marcas consolidadas, IA y proyección internacional: la moda colombiana en 2026

Entre enero y noviembre de 2022, las exportaciones de moda colombiano registraron US$962,6 millones, lo cual significó un incremento de 6,5 % frente al mismo periodo de 2021, según Procolombia. / Inexmoda Foto: Inexmoda

La pandemia marcó un antes y un después para la industria de la moda colombiana. Tras más de cinco años, apenas se están normalizando las dinámicas de consumo.

Vale la pena hacer un breve recuento: en 2020, el armario de los colombianos se ajustó a las normas de bioseguridad y se presentó una caída del gasto, pues la prioridad era la canasta básica. En 2021 y 2022, luego de que terminaran las cuarentenas, comenzó una recuperación y los hogares colombianos volvieron a comprar ropa, pero se generó un sobreabastecimiento. En 2023 y 2024 se dio...