Mejora confianza de los comerciantes y levemente en los industriales: Fedesarrollo

La utilización de la capacidad instalada en la industria para el mes de mayo fue de 73,9 %, disminuyendo 0,6 pps respecto a la medición anterior. Foto: Getty

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) reveló los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de mayo.

Este muestra que el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 21,5 %, lo que representa un aumento de 10,4 pps frente al mes anterior. Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -4,2 %, aumentando en 1,8 pps en comparación con abril 2023.

“El aumento de ICC respecto al mes anterior se debe a un mayor optimismo de los comerciantes en la percepción actual y para el próximo semestre. Por su parte, el ICI es explicado por el aumento en las expectativas de producción para el próximo trimestre, a pesar de la disminución en el volumen actual de pedidos y el aumento en el nivel de existencias”, contó el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

La mayor confianza de los comerciantes respecto al mes anterior obedeció principalmente a la percepción favorable sobre la situación economía actual de la empresa, que umentó 9,2 pps. Igualmente, afectó positivamente el aumento de 20,1 pps en las expectativas sobre la situación económica del próximo semestre. Además, el nivel de existencias disminuyó 2 pps.

En términos anuales, la caída de la confianza de los comerciantes se explicó por una caída de 23,6 pps en la percepción económica actual de la empresa, así como por una disminución de 20,8 pps en las expectativas económicas para el próximo semestre y el aumento de 8,1 pps en el nivel de existencias.

La variación mensual positiva en la confianza industrial en mayo se explica por las expectativas de producción para el próximo trimestre que reflejaron un mayor optimismo, rubro que aumentó en 8,3 pps (19,6 % vs 11,3 % en abril 2023). No obstante, hubo una disminución de 0,8 pps en el volumen actual de pedidos (-25,4 % vs -24,7 % en abril 2023) y un aumento de 2,3 pps del nivel de existencias (6,7 % vs 4,4 % en abril 2023).

De otra parte, la utilización de la capacidad instalada en la industria para el mes de mayo fue de 73,9 %, disminuyendo 0,6 pps respecto a la medición anterior.

Si bien la percepción de los empresarios sobre la favorabilidad de las condiciones económicas aumentó, persiste cierto pesimismo sobre las condiciones sociopolíticas para invertir.

Por otro lado, tanto el sector de la construcción como el de edificaciones registraron una desmejora en la percepción de la situación económica actual y para el próximo trimestre en la actividad de las empresas.

