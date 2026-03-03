Ministerio de Minas abre proceso sancionatorio contra Ecopetrol: esta es la razón

Logo de Ecopetrol. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ministerio de Minas formuló pliego de cargos a Ecopetrol por presuntas fallas en el cumplimiento de la Resolución 01853 de 2024 y de las resoluciones 00148 y 00208 de 2026. Los documentos están relacionados con el transporte marítimo de diésel desde la Refinería de Cartagena hacia Tumaco.

La cartera de Minas advierte el riesgo de desabastecimiento en el departamento de Nariño, con posibles impactos sobre el transporte, la industria y la continuidad de un servicio público esencial. Esto podría derivar en sanciones que van desde multa hasta suspensión del servicio.

Las resoluciones mencionadas establecieron medidas establecen que el operativo de abastecimiento de Nariño incluye disposiciones relativas al punto de incorporación de biocombustible y a la marcación del producto en escenarios de transporte marítimo, tratamiento operativo del parámetro de lubricidad y la evaluación de los costos logísticos asociados al esquema Cartagena–Tumaco.

El inicio del proceso se conoció a través de una carta firmada por Julián Flórez Quiroga, director de Hidrocarburos de la entidad, dirigida al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

El Ministerio de Minas y Energía resalta que el riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete al departamento de Nariño por el incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial.

El documento resalta que los agentes que infrinjan las disposiciones que regulan el funcionamiento del servicio público de combustibles estarán sujetos a la imposición de sanciones tales como amonestación, multa, suspensión del servicio o cancelación de la autorización.

Por tal motivo “iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente y procederá a formular los cargos a que haya lugar contra Ecopetrol”, dice Flórez en la carta.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.