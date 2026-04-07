Mintrabajo ordena medidas a Caracol TV por denuncias de acoso

Imagen de la inspección a Caracol TV, adelantada hace unas semanas. Foto: EFE - Ministerio del Trabajo

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El Ministerio de Trabajo ordenó este martes 7 de abril medidas preventivas de ejecución inmediata a Caracol Televisión, tras una visita de inspección realizada el pasado 26 de marzo.

La cartera del Gobierno señaló que identificó un “riesgo actual de afectación” a derechos fundamentales de las personas trabajadoras, en medio de denuncias y hallazgos relacionados con presunto acoso sexual laboral.

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Según el Mintrabajo se identificó una brecha entre los protocolos formales de la empresa y su aplicación efectiva. A través de un comunicado, la cartera habló de presuntas conductas reiteradas de acoso sexual laboral y subregistro de denuncias por temor a represalias y desconfianza en los canales internos.

Entre las órdenes impartidas por Mintrabajo a Caracol Televisión están la protección integral de denunciantes, presuntas víctimas y testigos; garantías de no revictimización ni represalias; el inicio, en 48 horas, de una investigación interna estructurada con enfoque de género; una actuación específica sobre la filtración de información; la reconstrucción documental de antecedentes disciplinarios; el fortalecimiento de los canales de denuncia y de la trazabilidad de los casos, y acciones de sensibilización y prevención dentro de los cinco días hábiles siguientes.

“Aunque la empresa adoptó decisiones iniciales frente a los hechos denunciados, el Ministerio concluyó que estas no cumplieron con los estándares de debida diligencia, al no evidenciarse procesos de investigación estructurados ni acciones orientadas al esclarecimiento integral de los hechos”, indicó la cartera.

Por su parte, Caracol anunció la instalación de una comisión para revisar a fondo todo este escenario.

La comisión será presidida por Catalina Botero y contará con la participación de Alejandra Negret Morayta, Mía Perdomo y Carlos Alfonso Negret.

“El objetivo será analizar las dinámicas organizaciones y formular recomendaciones que generen mejoras y fortalezcan los mecanismos de prevención, atención y protección frente a este tipo de conductas”, dijo el canal a través de un comunicado difundido la semana pasada.

* El Espectador hace parte del grupo de medios al que pertenecen también Caracol TV y Blu Radio.

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