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Monómeros se reorganiza: claves del proceso y su impacto para los insumos del agro

La conversación sobre Monómeros va más allá de la empresa y toca un asunto esencial para el país: los agroinsumos. Le contamos cuál es el papel de la compañía en este contexto, cómo funciona el proceso de reorganización y qué cambiaría para el mercado de fertilizantes en medio de una coyuntura global desafiante.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
16 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Monómeros pertenece al sector industrial y petroquímico, se dedica a la producción y comercialización de materias primas en el campo de los agroinsumos.
Monómeros pertenece al sector industrial y petroquímico, se dedica a la producción y comercialización de materias primas en el campo de los agroinsumos.
Foto: AFP - JUAN BARRETO

Como muchos otros países, Colombia tiene un déficit de insumos agrícolas, especialmente en términos de fertilizantes. Esta dependencia de las importaciones y el mercado internacional viene con los riesgos de la exposición a las volatilidades globales.

Este escenario se ha repetido durante varios años, especialmente con la invasión a Ucrania (uno de los principales productores de agroinsumos a nivel mundial) y más recientemente con la guerra contra Irán que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para la agricultura global,...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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