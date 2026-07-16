Monómeros se reorganiza: claves del proceso y su impacto para los insumos del agro

Monómeros pertenece al sector industrial y petroquímico, se dedica a la producción y comercialización de materias primas en el campo de los agroinsumos. Foto: AFP - JUAN BARRETO

Como muchos otros países, Colombia tiene un déficit de insumos agrícolas, especialmente en términos de fertilizantes. Esta dependencia de las importaciones y el mercado internacional viene con los riesgos de la exposición a las volatilidades globales.

Este escenario se ha repetido durante varios años, especialmente con la invasión a Ucrania (uno de los principales productores de agroinsumos a nivel mundial) y más recientemente con la guerra contra Irán que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para la agricultura global,...