Nequi será compañía de financiamiento independiente desde septiembre

La aplicación tiene más de 28 millones de usuarios. Foto: Nequi

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Nequi dará un paso que empezó a construirse hace casi cinco años: desde el 1 de septiembre operará como una compañía de financiamiento independiente de Bancolombia, aunque seguirá bajo el Grupo Cibest y, para los usuarios, la aplicación funcionará prácticamente como hasta ahora.

El cambio convertirá a Nequi S.A. Compañía de Financiamiento en una nueva empresa del Grupo Cibest, entidad que surgió de la reorganización de Bancolombia. Nequi estará vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y los depósitos de sus usuarios contarán con el respaldo del seguro de depósito de Fogafín.

La separación legal de Nequi y Bancolombia había sido anunciada desde 2021. En diciembre de ese año, la junta directiva del banco autorizó separar el negocio para constituirlo como una compañía de financiamiento y abrir la posibilidad de llevar sus servicios a otros mercados de la región. El proceso tomó varios años y tuvo un paso decisivo a finales de 2025, cuando la Superintendencia Financiera aprobó la licencia que le permitirá operar bajo esa figura.

Ahora llega la fecha de entrada en operación: el 1 de septiembre de 2026.

Para los usuarios, la intención de Nequi es que el cambio sea casi imperceptible. La misma aplicación seguirá siendo el canal para enviar, recibir, pedir, recargar y sacar plata. También continuarán disponibles los cajeros y corresponsales de Bancolombia sin costo, así como los canales habituales de atención.

¿Qué hay detrás?

Nequi dejará de ser una actividad alojada dentro de Bancolombia para convertirse en una compañía con entidad jurídica propia, aunque continuará perteneciendo al mismo grupo empresarial. Es una distinción relevante porque le da una estructura independiente para desarrollar productos financieros, captar recursos y ampliar su operación bajo la supervisión directa del regulador.

¿Por qué el movimiento es importante?

Nequi nació hace una década como una plataforma para mover dinero desde el celular. Desde entonces pasó de ser una apuesta digital de Bancolombia a convertirse en una de las mayores plataformas financieras del país. En una entrevista en marzo con el medio Semana, Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Cibest, hablaba de 27 millones de usuarios, una cifra superior a los 16 millones de clientes que tenía Bancolombia, aunque existen personas que utilizan ambos servicios.

En algunos días, según Mora, Nequi llega a procesar entre 70 y 80 millones de transacciones. Ese volumen también explica una parte de los desafíos que ha enfrentado la plataforma: su crecimiento obliga a ampliar constantemente la infraestructura tecnológica necesaria para soportar las operaciones.

La nueva compañía no parte únicamente de una base masiva de usuarios. También llega con un negocio de crédito que ha venido tomando forma. En marzo, Mora señaló que Nequi tenía una cartera de alrededor de COP 1,6 billones, distribuida entre más de 700.000 colombianos. El 31 % de esos usuarios, dijo entonces, nunca había tenido crédito formal. El préstamo promedio se ubicaba en unos COP 2,5 millones.

La plataforma comenzó asociada principalmente con pagos, transferencias y movimientos cotidianos de dinero, pero progresivamente ha ampliado su oferta hacia servicios financieros que van más allá de una billetera digital.

¿Qué ocurre en el sistema Bancolombia?

En 2025 comenzó el cierre gradual de Bancolombia A la mano, la plataforma que durante 12 años atendió a millones de usuarios. Parte de esos clientes tuvo la posibilidad de trasladarse voluntariamente a Nequi, mientras otros podían abrir una cuenta de ahorros en Bancolombia, mover su saldo a otra entidad o retirarlo.

El crecimiento de Nequi, además, ya no se limita a Colombia. Grupo Cibest ha comenzado a llevar la plataforma a otros países de la región, entre ellos El Salvador y Guatemala. Son operaciones independientes de la colombiana, por lo que todavía no es posible enviar directamente dinero desde un Nequi de Colombia a uno de esos mercados.

La nueva estructura llega acompañada de una apuesta de capital. Mora dijo en marzo que, después de la separación, Nequi sería capitalizada con cerca de COP 500.000 millones. El objetivo es que la compañía pueda seguir desarrollando capacidades y productos, en un momento en que el grupo está aumentando sus inversiones principalmente en tecnología y seguridad.

Alerta con los estafadores

Nequi advierte que la transición puede convertirse en una oportunidad para los estafadores. La compañía señala que no solicitará información financiera ni datos personales mediante llamadas, terceros o enlaces externos. Las notificaciones sobre el cambio llegarán únicamente por la aplicación y los canales oficiales.

El proceso, entonces, tiene dos caras. Para quien usa Nequi para recibir el salario, pagar un almuerzo, transferir dinero o retirar efectivo, el 1 de septiembre debería parecerse bastante al 31 de agosto. La aplicación seguirá ahí y los servicios cotidianos continuarán funcionando.

Para la empresa, en cambio, la fecha marca la culminación de una separación que comenzó en 2021. Nequi pasará a tener licencia propia, vigilancia directa como compañía de financiamiento y una estructura empresarial independiente dentro de Grupo Cibest.

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