Netflix adquirió derechos para transmisiones en vivo y repuntó en suscriptores

Netflix lleva un año incursionando en los eventos en directo, emitiendo un especial de comedia en vivo y un partido de golf. Foto: EFE - SEDAT SUNA

Netflix Inc. adquirió los derechos exclusivos de Raw, así como de otros programas de World Wrestling Entertainment (WWE), en lo que representa la primera gran incursión del servicio de transmisión en los eventos en vivo.

El gigante de streaming acordó pagar US $5.000 millones a lo largo de los 10 años del acuerdo, según fuentes con conocimiento de los términos, que pidieron no ser identificadas porque las cifras no son públicas.

El monto representa un aumento de más del 30 % sobre los pagos actuales por Raw, pero el paquete de Netflix incluye otros derechos. Un representante de Netflix no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Le puede interesar: Bancolombia anuncia cobros por transacciones a Nequi y otros cambios en las cuentas.

Raw se transmitirá por Netflix en Estados Unidos, Canadá, América Latina y otros mercados internacionales a partir de enero de 2025, tras el vencimiento del acuerdo nacional de WWE con Comcast Corp.

La compañía también se convertirá en el hogar exclusivo fuera de EE.UU. de todos los programas y especiales de WWE, incluidos Smackdown y NXT, así como eventos de pago por evento en vivo como Wrestlemania, SummerSlam y Royal Rumble. Los eventos de pago por evento se incluirán sin costo adicional para los clientes de Netflix.

Las acciones de TKO Group Holdings Inc., propietaria de WWE, subieron un 19 % en las operaciones previas a la apertura en Nueva York tras conocerse la noticia. El conglomerado suma al ex luchador y actor Dwayne “La Roca” Johnson a su junta directiva, según un documento regulatorio publicado el martes.

Tras atraer a más de 200 millones de clientes ofreciendo películas y programas de televisión a la carta, Netflix se ha comprometido a transmitir tres horas de lucha libre en directo a la semana a partir del año que viene.

La compañía espera que el acuerdo atraiga a millones de fieles espectadores de WWE y proporcione un impulso a su incipiente plan basado en la publicidad. Netflix lleva un año incursionando en los eventos en directo, emitiendo un especial de comedia en vivo y un partido de golf, pero este es el primer acuerdo de derechos a largo plazo.

Lea: Fondo Nacional del Ahorro lanzó crédito de vivienda para jóvenes: ¿cómo acceder?

WWE es el último gran evento en directo que pasa de la televisión por cable al streaming. Ultimate Fighting Championship, también propiedad de TKO, ofrece muchos de sus partidos en ESPN+, mientras que la Liga Nacional de Fútbol Americano vendió a Amazon.com Inc. los derechos de Thursday Night Football. Un partido de los playoffs en Peacock, de Comcast, acaba de lograr la mayor audiencia de streaming de un evento deportivo profesional en EE. UU.

Si bien la WWE no es exactamente un deporte —la mayoría de las historias están guionizados—, atrae a una audiencia constante en vivo similar a un evento deportivo. Raw es el programa más visto de la WWE, con cerca de 1,5 millones de espectadores por programa. Debutó en 1993 y ha sido el campo de entrenamiento de las futuras estrellas de cine Johnson y John Cena.

“Al combinar nuestro alcance, recomendaciones y afición con la WWE, podremos ofrecer más alegría y valor a su público y a nuestros miembros”, señaló en un comunicado el director de contenido de Netflix, Bela Bajaria. La compañía también adquirió los derechos de los documentales y series originales de la WWE.

Comcast pagó alrededor de US $265 millones al año por los derechos de Raw, pero el propietario de NBC Universal adquirió el año pasado los derechos de Smackdown, considerado el segundo mejor paquete, por unos US $287 millones al año.

Las acciones de TKO, propietario de WWE, se hundieron al conocerse la noticia, ya que los inversionistas esperaban que el paquete obtuviera un pago mayor. También temían que la WWE tuviera dificultades para encontrar un nuevo hogar lucrativo para Raw. Sin embargo, los inversionistas no tomaron en cuenta el nuevo interés de Netflix por el entretenimiento en vivo.

📺 Repunte de suscriptores

Netflix Inc. registró 13,1 millones de nuevos usuarios en los últimos tres meses de 2023, el mejor trimestre de crecimiento del gigante del streaming desde que los espectadores quedaron atrapados en casa en los primeros días de la pandemia.

La sólida cifra superó la estimación de Wall Street de 8,91 millones y las proyecciones en todas las regiones del mundo, al tiempo que Netflix sumó más de 5 millones de clientes solo en Europa, Medio Oriente y África. Las ventas aumentaron a US $8.830 millones, informó la empresa el martes, superando también las previsiones.

Netflix se recuperó de un complicado 2022 al registrar uno de los años más sólidos de crecimiento de clientes de su historia, impulsado por una campaña contra el uso compartido de contraseñas, la introducción de una opción más barata con publicidad y una sólida lista de programación. Entre los éxitos del último trimestre figuran el thriller postapocalíptico Leave the World Behind y un documental sobre el futbolista David Beckham.

El sólido crecimiento de suscriptores de fin de año podría no continuar en 2024. Netflix dijo que no sumará tantos clientes en el primer trimestre de 2024 como lo hizo en los últimos meses de 2023, aunque el recuento superará los 1,75 millones del período del año anterior. Wall Street prevé que Netflix sume 4,31 millones de clientes en el trimestre.

Sin embargo, eso no afectará al crecimiento de las ventas. Netflix dijo que seguirá aumentando los ingresos a un ritmo de dos dígitos, en parte subiendo los precios, como lleva haciendo desde hace muchos años.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.