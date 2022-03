Netflix, Samsung, American Express y más suspenden sus actividades en Rusia

Varias empresas de todo el mundo anunciaron la suspensión de sus productos y servicios en Rusia en señal de rechazo a la invasión de este país a Ucrania. EFE/EPA/CESARE ABBATE Foto: CESARE ABBATE

La plataforma de streaming estadounidense Netflix, El gigante tecnológico de Corea del Sur Samnsung y la institución financiera American Express son algunas de las empresas que recientemente oficializaron la suspensión de sus productos y servicios en Rusia como rechazo a su invasión en Ucrania.

Netflix, por su parte, ya había interrumpido sus adquisiciones en Rusia, así como las producciones de programas originales, allí.

“Dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia”, indicó un portavoz a la revista estadounidense Variety. Hasta ahora Netflix no ha hecho comentarios al respecto.

La empresa estadounidense le había dicho al portal Vulture que no tenía intenciones de cumplir con la ley rusa que impone a las plataformas de streaming ofrecer varios canales gratuitos, algunos de los cuales son considerados fuente de propaganda gubernamental. Esto lo debería de hacer, en teoría, desde este mes de marzo.

Netflix es líder del streaming a nivel mundial con 221,8 millones de usuarios para finales de 2021, aunque es un actor menor en Rusia, puesto que tiene menos de un millón de suscriptores, según The Wall Street Journal.

Otra de las empresas tecnológicas que se sumó a las restricciones en Rusia fue Samsung Electronics Co. porque no enviará desde chips hasta teléfonos inteligentes y productos electrónicos de consumo a este país.

El gigante tecnológico de Corea del Sur está monitoreando activamente la compleja situación, dijo la compañía a la agencia Bloomberg.

“Nuestros pensamientos están con todos los que se han visto afectados y nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos nuestros empleados y sus familias”, dijo Samsung. La compañía estará donando US$6 millones, incluido US$1 millón en productos electrónicos de consumo, a esfuerzos humanitarios en la región.

Samsung es el vendedor líder de teléfonos inteligentes en Rusia, con una participación de mercado ligeramente superior al 30 %. Las ventas de teléfonos inteligentes en Rusia representan alrededor del 4 % de sus ingresos globales de teléfonos inteligentes.

Las ventas de semiconductores de la empresa representan menos del 0,1 %, según un informe de Hana Financial Investment. Además, cuenta con una planta de producción de televisores en Kaluga, Rusia.

Empresas financieras y de consumo que interrumpieron sus operaciones en Rusia

En el ámbito de financiero, Visa, Mastercard y American Express han suspendido también operaciones en Rusia “a la luz del ataque continuo e injustificado (de ese país) contra el pueblo de Ucrania”, en palabras de la última de ellas, de manera que todas sus tarjetas ya no funcionan en ese país.

Esto significa que las tarjetas emitidas fuera de Rusia no podrán usarse para hacer compras ni sacar dinero dentro del país, aunque los ciudadanos con tarjetas emitidas en el país sí podrán comprar dentro de Rusia, aunque sus transacciones se harán a través de otras redes.

La decisión de las tres plataformas se produce una semana después de que Estados Unidos y la Unión Europea (UE), junto a otros socios occidentales, acordaran sacar a “determinados” bancos rusos del sistema internacional Swift, lo que acentúa la desconexión rusa del sistema financiero internacional.

El sistema de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias.

El banco español Santander también es de las empresas financieras que condenó la invasión de Ucrania y anunció que no hará nuevos negocios con empresas rusas, aunque recordó que no tiene “presencia ni apenas exposición directa” en ninguno de esos dos países. En un comunicado, la entidad financiera, de fuerte presencia en Latinoamérica, se solidariza con la población ucraniana, explica que está “en permanente contacto” con las autoridades, “en particular con las europeas”, y que aplica “las sanciones internacionales”.

Además, la empresa de alimentación suiza Nestlé también ha detenido su producción en Ucrania, al tiempo que la petrolera estadounidense ExxonMobil ha anunciado que no invertirá en nuevos proyectos en Rusia y que está “dando pasos” para salir de su último negocio de producción, ubicado en Sajalín y que opera en nombre de un consorcio de empresas japonesas, indias y rusas.

La petrolera ha empezado “el proceso de interrumpir las operaciones” en la plataforma de petróleo y gas, donde participa con un 30 % y que después de 25 años supone una de las mayores inversiones directas internacionales en Rusia.

Otras compañías y sus posturas frente a la invasión en Ucrania

Otras de las empresas que detuvieron sus operaciones en Rusia tras la invasión a Ucrania son: Ford, Mastercard, BP, Shell, Exxon, Volvo, Boeing, Maersk, Fedex, UPS, Adidas, Nike, Nestlé, Volkswagen, General Motors, Disney, Warner Media, Sony, Apple Inc. Google (Alphabet), Facebook (Meta) y Microsoft Corp.

Por otro lado, Amazon es la única gran tecnológica con una capitalización bursátil superior al billón de dólares que aún no ha tomado medidas empresariales en protesta por la invasión rusa de Ucrania.

Lo que sí ha hecho Amazon ha sido impulsar medidas de carácter humanitario y de refuerzo de la ciberseguridad en Ucrania y, de hecho, ha habilitado un blog en el que va dando cuenta de ello.

Entre las 20 mayores empresas capitalizadas del mundo, también se detectan relevantes ausencias en este sentido, como las de Tesla, Berkshire Hathaway, el fabricante de chips estadounidense Nvidia, la financiera JPMorgan Chase o Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo.

