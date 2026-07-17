Netflix tiene un problema: sus ingresos crecen cada vez menos y YouTube ya le gana

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Los números de Netflix en el segundo trimestre no fueron malos. La plataforma registró un beneficio neto de USD 3.400 millones entre abril y junio, más del 9 % frente al mismo período del año anterior, e ingresos de USD 12.560 millones. Pero el mercado esperaba más y esas expectativas se reflejaron en la bolsa: las acciones de la compañía de ‘streaming’ cayeron hasta un 8 % en Wall Street.

El dato que más desilusionó al mercado fue la tasa de crecimiento de los ingresos: 13,4 % interanual, la más baja en casi tres años. Para el tercer trimestre, la propia compañía anticipó ingresos de USD 12.900 millones, una desaceleración adicional al 11,7 %, por debajo de las expectativas de los analistas.

Y es que las acciones de Netflix acumulan una caída de más del 40 % en el último año, alimentada por el intento fallido de adquirir Warner Bros. Discovery y por la percepción de que la compañía ha perdido impulso.

Una sequía de éxitos

La primera mitad del año tampoco ayudó. Netflix atravesó una prolongada sequía de nuevos éxitos: varias series que regresaban con nuevas temporadas tuvieron dificultades para retener audiencia. La racha terminó con I Will Find You, adaptación de una novela de Harlan Coben, que se convirtió en la serie original más vista de la plataforma en lo que va del año.

Netflix dejó de publicar su número de suscriptores desde el primer trimestre de 2025, un indicador que antes seguía de cerca el mercado y que la empresa decidió abandonar por considerarlo demasiado volátil.

En cambio, informó que sus usuarios vieron 97.000 millones de horas de contenido en la primera mitad del año, un aumento del 2 % frente al mismo período del año anterior, resultado que la compañía calificó de positivo considerando que el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Invierno, transmitidos por otras cadenas, compitieron por la atención de la audiencia.

La competencia no da tregua

El otro frente que preocupa es la competencia. YouTube superó a Netflix en tiempo promedio de visualización diaria en 2025, según la firma de investigación Digital i, citada por TechCrunch. Y TikTok recortó distancias en 2024, de acuerdo con datos de eMarketer. Aunque Netflix sigue siendo el líder del streaming de pago en suscriptores y audiencia, el terreno se estrecha.

La respuesta de la compañía pasa por diversificar. Está apostando por deportes en vivo, pódcasts de video, videojuegos y, más recientemente, videos de formato corto con figuras populares de redes sociales, entre ellas los youtubers Alan Chikin Chow y Nick DiGiovanni. También está usando inteligencia artificial en unos 300 programas.

“Aprovechamos cada vez más estas herramientas para ofrecer contenidos de mayor calidad con mayor rapidez y a un costo menor que los métodos tradicionales”, escribió la empresa en su carta a los accionistas. Además, reanudó a modo de prueba la oferta de periodos gratuitos en algunos mercados.

Netflix insiste en que tiene margen para crecer. Pero por ahora, el mercado no termina de creerle.

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