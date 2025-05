Nike despide a trabajadores en una reorganización de su división tecnológica

Los aranceles también amenazan a la empresa. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

Nike Inc. está reduciendo su división de tecnología y despidiendo a algunos empleados a medida que la dirección reajusta las prioridades.

El personal de los departamentos de empresa estratégica y funciones corporativas, que ayudan a gestionar los procesos de negocio, se vieron afectados por los recortes, según personas familiarizadas con el asunto. Nike está trasladando parte de ese trabajo a proveedores externos, dijo una de las personas.

Un representante de Nike confirmó la salida de los trabajadores de tecnología.

El presidente ejecutivo de Nike, Elliott Hill, ha hecho cambios en la cúpula de la organización desde que salió de su retiro en octubre para dirigir el negocio. Ha nombrado nuevos líderes para departamentos como estrategia, recursos humanos y marketing deportivo. Muge Dogan, antiguo ejecutivo de Amazon.com Inc., sigue siendo el director de tecnología de Nike.

La división tecnológica de Nike se vio sacudida en 2023 cuando el director de información digital de la empresa abandonó abruptamente la empresa en medio de acusaciones de soborno. Un antiguo empleado presentó una demanda en Oregón en relación con las acusaciones.

Hill está tratando de provocar un repunte en Nike, que ha luchado por reactivar las ventas después de que la anterior dirección de la empresa se inclinara demasiado por los productos de estilo de vida y alienara a los socios minoristas.

Los esfuerzos para recuperar el crecimiento reenfocándose en los deportes y los canales mayoristas se han complicado por la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump y el gasto desigual de los consumidores estadounidenses. Las acciones de Nike han caído 18 % en lo que va de año hasta el cierre del lunes, por detrás del avance del 1,4% del índice S&P 500.

¿Impacto de aranceles?

A principios de mayo, una asociación comercial que representa a los productores de calzado ha pedido a la administración Trump que considere exenciones arancelarias para sus productos, alegando que los gravámenes encarecerán el coste del calzado en Estados Unidos y provocarán el cierre de empresas.

En la carta fechada el 29 de abril, los Distribuidores y Minoristas de Calzado de América pidieron al presidente Donald Trump que reconsidere sus aranceles, argumentando que son una “amenaza existencial” para la industria.

“Si la situación actual continúa, los trabajadores y consumidores estadounidenses de calzado sufrirán”, dijo el grupo. “Esta es una emergencia que requiere acción y atención inmediatas”.

La carta está firmada por empresas como Nike Inc., Under Armour Inc., Puma SE y la filial estadounidense de Adidas.

Las empresas afirman que los aranceles “no impulsarán el regreso de la fabricación de calzado a EE.UU.” porque esto requiere “una importante inversión de capital y años de planificación para cambiar el abastecimiento”.

Las empresas no pueden absorber los nuevos costes mientras ajustan sus modelos de negocio para volver a centrarse en la producción nacional, según la carta.

