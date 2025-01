Nippon Steel y US Steel presentan demandas tras bloqueo de Biden

Nippon Steel. / Akio Kon/Bloomberg Foto: Bloomberg - Akio Kon

Las empresas dijeron este lunes en un comunicado conjunto que presentaron una demanda ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia desafiando la decisión de Biden y lo que dicen es el fracaso del Comité de Inversiones Extranjeras en el panel de Estados Unidos para considerar el acuerdo por razones de seguridad nacional.

También presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania contra la siderúrgica rival estadounidense Cleveland-Cliffs y su director ejecutivo, Lourenco Goncalves, y el presidente del sindicato US Steelworkers, David McCall.

Biden bloqueó la venta de la siderúrgica US Steel: esta fue la razón

“Tanto Nippon Steel como US Steel se han comprometido de buena fe con todas las partes para subrayar cómo la transacción mejorará, y no amenazará, la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirman las empresas en el comunicado. “Las acciones legales de hoy demuestran el compromiso continuo de Nippon Steel y US Steel para completar la transacción”.

Japón pide explicaciones a Estados Unidos tras el bloqueo de la compra de US Steel

Japón pidió este lunes explicaciones a Estados Unidos tras bloquear la compra de la siderúrgica estadounidense US Steel por parte del grupo Nippon Steel, una decisión que podría poner en peligro las inversiones japonesas en el país.

“Tienen que ser capaces de explicar claramente por qué existe un problema de seguridad nacional”, dijo Ishiba en una conferencia de prensa, aludiendo a la justificación de Washington para bloquear la operación.

“El mundo industrial japonés está preocupado por el futuro de las inversiones [en Estados Unidos]. Instamos al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas para disipar estas preocupaciones”, agregó.

Japón representa la primera fuente de inversión extranjera directa (IED) en Estados Unidos y en 2023 las inversiones japonesas totalizaron US$783.300 millones, el 14,5 % del total de IED en el país, según cifras estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes el bloqueo de la compra de US Steel por parte del gigante siderúrgico japonés, una operación anunciada en diciembre de 2023 por valor de US$14.900 millones.

Según Biden, que dejará la presidencia el 20 de enero para dar paso a Donald Trump, la fusión “habría colocado a uno de los mayores productores de acero de Estados Unidos bajo control extranjero, creando un riesgo para nuestra seguridad nacional y para la cadena de suministro”.

Una industria siderúrgica fuerte es “una prioridad esencial para la seguridad nacional”, añadió.

Estados Unidos es el mayor importador mundial de acero, un sector dominado por China, su gran rival.

“Efecto disuasorio”: John Murphy

Aunque la decisión era esperada, tuvo el efecto de una ducha fría en Japón, que ya se está preparando para un endurecimiento de las medidas proteccionistas de Estados Unidos cuando empiece el segundo mandato de Trump.

El ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto, consideró “incomprensible y lamentable que el gobierno de Biden haya tomado una decisión de este tipo citando preocupaciones por la seguridad nacional”.

Sin embargo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que “no es una decisión contra Japón”.

Según John Murphy, vicepresidente de la Cámara de Comercio estadounidense, “la politización por parte de la administración Biden de la adquisición de US Steel (...) podría tener un efecto disuasorio sobre las inversiones internacionales en Estados Unidos”.

“Las inversiones de un país aliado importante y confiable, Japón, respaldan casi un millón de empleos estadounidenses”, indicó en un comunicado.

La cuestión de la compra de US Steel estuvo muy presente en la campaña presidencial en Estados Unidos del año pasado porque afecta a Pensilvania, un estado electoralmente estratégico.

Tanto republicanos como demócratas se oponían a la compra. Donald Trump, que defiende posiciones proteccionistas, también mostró su hostilidad.

Nippon Steel había hecho varias concesiones y ofreció garantías para persuadir a la administración Biden y a los sindicatos de los beneficios de la operación, en vano.

Además de la garantía de mantener los empleos y las inversiones, la compañía habría propuesto al gobierno de Washington, según la prensa, vetar la reducción de la producción de acero en Estados Unidos.

US Steel había advertido por su parte que si fracasaba la adquisición se vería obligada a renunciar a inversiones de modernización en varias instalaciones.

