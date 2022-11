Novelón jurídico en el Grupo Sura por la OPA de Nutresa

El Grupo Sura es el accionista mayoritario del Grupo Nutresa con el 35% de las acciones. Foto: Bloomberg - Edinson Ivan Arroyo Mora

Siguen las tensiones en el Grupo Sura: este jueves se conoció una acción popular que Diego Patiño Moreno (un accionista minoritario del Grupo Sura) radicó para interponer medidas cautelares sobre la votación que tres miembros de junta realizaron para aprobar la participación de la empresa (Grupo Sura) en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el fondo arabe IHC lanzó el Grupo Nutresa. Proceso que complica aún más el pleito jurídico dentro de la organización, y que se da a un día de que termine la OPA.

También te puede interesar: Grupo Sura confirma que su junta no ha tomado decisión sobre OPA de Nutresa

¿Qué pasó?

La reciente tensión en Sura comenzó cuando el fondo arabe lanzó IHC anunció una OPA en la que busca comprar entre el 25 y el 31,25% de las acciones en circulación del Grupo Nutresa a un precio de US$15 por título.

Con esta ya serían cuatro OPA que se han presentado por Nutresa, y este fondo arabe tiene más relación de lo que parece con los movimientos recientes de la Bolsa de Valores Colombia en el último año.

IHC es un conglomerado que pertenece a la familia real de Abu Dabi, la misma con la que se asociaron los Gilinski para las tres primeras OPA de Nutresa que los llevaron a adjudicarse el 30,8% de las acciones en su batalla para quitarle el control de la empresa de alimentos al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Y se trata de un proceso en el que es clave el Grupo Sura, ya que es el accionista mayoritario con el 35% de los títulos. Por lo que la junta directiva debe decidir si participa en el proceso.

Sin embargo, la deliberación se complicó luego que la semana pasada se conociera la renuncia de cuatro de los siete miembros de la junta directiva del Grupo Sura, todos ligados al GEA: Luis Javier Zuluaga Palacio, Sebastián Orjuela Martínez, Santiago Cuartas Tamayo y Pablo Londoño Mejía.

Si bien no se detallaron los motivos de la renuncia, no se puede ignorar que en octubre los funcionarios declararon tener posibles conflictos de intereses en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que se adelanta por Nutresa.

Pero el tema se complicó aún más: en los últimos días empezó a circular en medios de comunicación un acta en la que los tres miembros restantes de la junta directiva (Angela María Tafur Domínguez, Ximena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa) aprobaron la participación del Grupo Sura en la OPA de IHC.

También te puede interesar: Junta del Grupo Argos fue autorizada para decidir sobre la cuarta OPA por Nutresa

El documento provocó que la administración del Grupo Sura emitiera dos comunicados oficiales, publicados en la Superfinanciera, en los que desvirtuó la validez del acta firmada por María Tafur Domínguez, Ximena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa. Un pronunciamiento en el que se asegura que la junta (del Grupo Sura) “no ha tomado decisión alguna” sobre la OPA de Nutresa.

De hecho, dentro de las comunicaciones asegura que “la supuesta acta que circula en medios, es un documento privado entre tres personas que no tienen la capacidad legal ni estatutaria de tomar la decisión mencionada”.

Se agrega que “el documento que circula en algunos medios de comunicación como si fuese un extracto del acta de la Junta Directiva no es un acta de la Junta de Grupo SURA Incluso, la manifestación mediante la cual las directoras Lombana y Tafur se nombran a sí mismas como presidente y secretaria de la Junta, respectivamente, no tiene efectos; y, además, reconoce que no estaba el presidente de la Junta Directiva porque había renunciado. La Sra. Lombana utiliza, exactamente, estas palabras: “Teniendo en cuenta la renuncia del doctor Santiago, pues no puede ejercer como presidente de esta sesión de la junta directiva, yo como vicepresidenta asumiría la presidencia, y por supuesto el secretario continuaría ejerciendo sus labores de secretario (…)”, dice uno de los comunicados del Grupo Sura.

Se trata de un enfrentamiento insólito y en parte confuso pues la administración del Grupo Sura emitió un comunicado para desvirtuar un documento que firmó una fracción de la junta directiva.

Nuevo episodio en la novela

Como si no fuera suficiente la tensión que hay dentro de la junta directiva de Sura, este jueves se reveló la acción popular que un accionista minoritario interpuso y que decreta medidas cautelares para el cta firmada por María Tafur Domínguez, Ximena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa (que aprobó participación de Sura en la OPA de Nutresa).

“Ofíciese a la sociedad Grupo de Inversiones Suramericana S.A., a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia y Bogotá, para que se abstengan de tramitar o gestionar cualquier acto o decisión que no cumpla con las normas legales y estatutarias aplicables, en materia de decisiones de la Junta Directiva de Grupo Sura”, agrega el auto del Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín

De manera que las medidas cautelares de la acción popular impiden que se tome cualquier decisión sobre la OPA de Nutresa hasta que no se resuelva el pleito al interior de la junta. Lo cual podría no resolverse hasta que se completen las siete sillas de la directiva.

El Grupo Sura ya convocó a una asamblea de accionistas para elegir una nueva junta directiva. Sin embargo, los tiempos no darían para que la empresa decida sobre sus acciones en Nutresa pues la OPA termina este viernes 18 de noviembre.

A la fecha la cuarta OPA por Nutresa registra 962 aceptaciones, equivalentes al 2,17% del total de acciones de circulacion. Es decir, IHC ha completado el 6,95% de su meta máxima de títulos a comprar.