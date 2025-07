Nvidia es la primera empresa en alcanzar una valoración de US$4 billones

Los inversores han vuelto a apostar por la IA tras un agitado primer semestre de 2025. Foto: AFP - JOSH EDELSON

Nvidia Corp. se convirtió en la primera empresa de la historia al alcanzar una valoración bursátil de US$4 billones, consolidando así su posición como líder absoluto en los mercados financieros globales.

Las acciones subieron el miércoles un 2,8% hasta los US$164,42, superando ese hito tras un repunte impresionante desde un inicio de año turbulento, marcado por preocupaciones sobre el gasto en inteligencia artificial (IA) provocadas por DeepSeek en China, así como por la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump, que afectó la confianza de los inversores.

Las acciones han subido más de un 20% en lo que va de 2025 y más de un 1.000% desde principios de 2023. Nvidia representa actualmente el 7,5% del índice S&P 500, cerca de su nivel de influencia más alto registrado.

El catalizador más reciente ha sido el compromiso de gasto en IA por parte de sus principales clientes, lo que demuestra que la demanda por sus sistemas informáticos sigue siendo sólida. Entre esos clientes se encuentran Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc., que, según estimaciones promedio recopiladas por Bloomberg, invertirán unos US$350.000 millones en gastos de capital en los próximos ejercicios fiscales, frente a los US$310.000 millones del año actual. Estas compañías representan más del 40% de los ingresos de Nvidia.

“Es evidente que existe una enorme demanda” de los chips de Nvidia, afirmó Brian Mulberry, gestor de carteras en Zacks Investment Management, quien añadió que sus productos son esenciales para llevar la IA a su próxima fase. “Han sido 90 días bastante notables. De eso no hay duda”.

Los inversores han vuelto a apostar por la IA tras un agitado primer semestre de 2025. En enero, el surgimiento de DeepSeek generó temores de una desaceleración en el gasto, lo que provocó caídas en las acciones de Nvidia y otras firmas vinculadas a la IA. Las amenazas arancelarias de Trump en abril intensificaron las preocupaciones macroeconómicas globales, lo que llevó a los inversores a buscar refugio en sectores defensivos y abandonar sus apuestas más rentables.

Nvidia repuntó en mayo, impulsada por el avance en las negociaciones comerciales y unos sólidos resultados financieros que mostraron que el gasto de sus principales clientes seguía a pleno ritmo. Los propios resultados del fabricante de chips a finales de esos mes reafirmaron su liderazgo en el sector, al igual que los comentarios optimistas de su director ejecutivo, Jensen Huang, sobre las tendencias de la industria.

