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Nvidia proyecta USD 1 billón en ventas por chips de IA: este es el plan para lograrlo

Jensen Huang anunció en la GPU Technology Conference una ambiciosa hoja de ruta: chips Blackwell y Rubin impulsarán hasta USD 1 billón en ventas hasta 2027; además, Nvidia incorpora tecnología Groq, presenta la LPU Groq 3 y avanza en CPUs Vera y Feynman para centros de datos.

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Agencia Bloomberg
17 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia Corp., pronuncia un discurso durante la conferencia Nvidia GTC en San José, California, EE. UU., este lunes 16 de marzo de 2026. “Creo que la demanda informática se ha multiplicado por un millón en los últimos dos años”, afirmó.
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia Corp., pronuncia un discurso durante la conferencia Nvidia GTC en San José, California, EE. UU., este lunes 16 de marzo de 2026. “Creo que la demanda informática se ha multiplicado por un millón en los últimos dos años”, afirmó.
Foto: Bloomberg - David Paul Morris

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia Corp., se dirigió al público asistente al mayor evento anual de la empresa y presentó una variedad de nuevos productos, al tiempo que pronosticó que sus procesadores de IA insignia contribuirían a generar 1 billón de dólares en ventas hasta 2027.

Durante un discurso inaugural de dos horas y media, Huang anunció planes para adentrarse más en el terreno de las unidades centrales de procesamiento —el terreno de Intel Corp.— y presentó semiconductores fabricados con tecnología adquirida a la startup...

Por Agencia Bloomberg

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