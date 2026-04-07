OMA y Presto llegan a una fase definitiva para evitar la quiebra

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OMA y Presto entraron en una etapa definitiva de su proceso para evitar la quiebra. La Superintendencia de Sociedades citó para el 20 de abril la audiencia de confirmación de los acuerdos de reorganización de Restcafé S.A.S. y Franquicias y Concesiones S.A.S., sociedades vinculadas a ambas marcas, que en conjunto buscan reorganizar deudas cercanas a COP 218.000 millones.

Los acuerdos, presentados por la promotora de las compañías, ya cuentan con respaldo mayoritario de los acreedores. En el caso de Franquicias y Concesiones S.A.S. la votación positiva fue de 82 %, mientras que en Restcafé S.A.S. llegó a 76 %.

Por separado, Restcafé S.A.S. busca reorganizar pasivos cercanos a COP 114.000 millones, mientras que Franquicias y Concesiones S.A.S. apunta a reorganizar cerca de COP 104.000 millones.

En la audiencia de confirmación, el juez del concurso verificará la legalidad de los acuerdos y revisará la existencia de pasivos relacionados con seguridad social y retenciones de carácter obligatorio antes de decidir sobre su confirmación.

De acuerdo con información conocida previamente sobre el proceso, Presto opera 118 puntos de venta y genera 683 empleos, mientras que OMA cuenta con 91 locales y 471 trabajadores. Ambas compañías, además, habían sido admitidas en proceso de reorganización empresarial desde julio de 2023.

Sobre este proceso, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló: “este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite preservar unidades productivas relevantes y proteger el empleo, mediante herramientas que facilitan la recuperación de las empresas”.

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