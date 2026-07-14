OpenAI responde a la demanda de Apple y niega haber robado secretos comerciales

El nuevo comunicado amplía la respuesta inicial de OpenAI del viernes, en la que simplemente afirmó no tener interés en secretos comerciales pertenecientes a otras empresas y centrarse en el desarrollo de su propia tecnología. Foto: AFP - JOEL SAGET

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OpenAI declaró el martes que “no tiene conocimiento de ninguna evidencia” que respalde la demanda de Apple Inc. por presunto robo de secretos comerciales .

Estas últimas declaraciones se producen cuatro días después de que Apple presentara la demanda, en la que alegaba que OpenAI se apropió de tecnología patentada para ayudar a desarrollar su propia familia de dispositivos con inteligencia artificial.

«Si bien tomamos estas acusaciones muy en serio, no tenemos conocimiento de ninguna evidencia que respalde esta queja», declaró OpenAI en un comunicado. «Creemos en la competencia leal y en brindar a las personas la libertad de trabajar donde elijan, y estamos enfocados en desarrollar tecnología innovadora que empodere a las personas en todo el mundo».

El nuevo comunicado amplía la respuesta inicial de OpenAI del viernes, en la que simplemente afirmó no tener interés en secretos comerciales pertenecientes a otras empresas y centrarse en el desarrollo de su propia tecnología. La demanda alega que el director de hardware de OpenAI, antiguo jefe de diseño del iPhone, persuadió a los empleados para que llevaran componentes relacionados con productos de Apple a las entrevistas de trabajo. OpenAI también diseñó un proceso para ayudar a los empleados de Apple a eludir los procedimientos de seguridad, según declaró el fabricante del iPhone.

Apple alegó que un antiguo ingeniero de iPhone —que se unió a OpenAI a principios de este año— pirateó sus sistemas para obtener presentaciones técnicas y otra información. En su demanda, Apple afirmó que el equipo de hardware de OpenAI tiene cimientos inestables y está “corrompido hasta la médula”.

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